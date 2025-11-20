Meta notifica a los menores de 16 años que desactivará sus cuentas por una nueva ley en Australia

Meta, matriz de Facebook e Instagram, comenzará este jueves a notificar a los menores de 16 años en Australia la próxima desactivación de sus cuentas ante la entrada en vigor de una nueva ley en el país océanico para restringir el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes.

"Empezaremos a enviar hoy las notificaciones, dando a los afectados un aviso de 14 días antes de que empiecen a perder acceso. Tendrán la posibilidad de descargar sus archivos y actualizar sus datos de contacto para que puedan regresar cuando cumplan 16", ha explicado hoy Meta en un comunicado enviado a EFE. Está previsto que la medida entre en vigor el 10 de diciembre y afectará a Facebook, Instagram y Threads; mientras que Messenger, utilizada solo como servicio de mensajería, continuará disponible, según la nota. Además de las plataformas de Meta, otras redes sociales como TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit y Kick implementarán restricciones similares y todas las cuentas de menores de 16 años serán desactivadas o eliminadas el 10 de diciembre.

Las compañías que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses o 27,7 millones de euros).