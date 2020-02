El miedo ante el coronavirus sólo se combate con información veraz

El miedo es un sentimiento primario e irracional que se propaga con mucha facilidad y pone al ser humano en una situación de alerta en la que le resulta difícil escuchar; por eso los expertos apelan a la importancia de dar información veraz sin alarmismos y atender solo a lo que digan las autoridades sanitarias.

Las sociedades cambian y con ellas, sus miedos; los principales de la actual, en la que vivimos más años que las anteriores, son la vejez, la enfermedad y la muerte, por lo que la irrupción del COVID-19 ha llevado a las personas a activar su mecanismo de alerta, explica la socióloga del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Myriam Fernández Nevado.

Y los miedos comienzan sobre todo por rumores, "y los rumores surgen por una falta de información o porque ésta es incongruente o confusa, lo que da paso a la incertidumbre".

A su vez, "el no saber es una de las emociones que más angustia causa en el ser humano", añade Timanfaya Hernández, vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de Madrid.

Todo ello puede desatar situaciones como las que ser están viendo en Italia, donde calles y supermercados se vacían a pesar de los mensajes constantes de llamada a la tranquilidad de sus autoridades políticas y sanitarias.

Una vez que se ha desatado la alarma, "volver a la normalidad es más costoso", aclara Hernández, que advierte de otro efecto indeseado, quizá aún peor que el de la propia alerta: el de acostumbrarse.

"La reacción a la información sube hasta que se produce un proceso de habituación, que es tan malo como el de alerta porque al final en el de alerta se toman medidas descontroladas, y en el de habituación no se toma ninguna medida porque como las primeras ya habían sido descontroladas y hemos comprobado que no pasa nada, la gente ya está habituada y no lo toma en consideración", explica.

Por eso, lo que toca ahora es "reconducir" la situación inicial de alarma, y eso solo se consigue con información veraz y clara.

En ello coincide Fernández Nevado: el miedo, sentimiento "primario por excelencia" tanto a nivel individual como colectivo y más difícil de controlar por su carácter irracional, solo se puede vencer con una información rigurosa y veraz.

No se trata solo de que las autoridades "bombardeen" con datos, sino que hay que elegir bien el canal para que la ciudadanía mantenga la confianza. Y en ello los medios de comunicación juegan un papel fundamental.

En esta labor, señala la socióloga y politóloga, "la semántica y la liturgia es muy importante: si reporteros expatriados salen con mascarilla, tienen que explicarlo, pero en Madrid sabemos que que la lleven no sirve de nada".

De hecho, este miércoles la Federación de Asociaciones de en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha avisado de que la infección por coronavirus "está siendo magnificada por los medios de comunicación", a pesar de que por lo que se conoce hasta ahora no tiene una mayor tasa de letalidad que la gripe estacional.

También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha hecho un llamamiento este miércoles a todos los medios de comunicación para que informen "con rigor y datos reales, verificados y contrastados" y huyan de enfoques amarillistas que fomentan el miedo generalizado.

Con todo, Fernández Nevado está convencida de que en España no se darán situaciones de histeria colectiva: "Somos un país muy contenido. La cultura democrática de respeto y de autorregulación que hemos demostrado en otros casos se mantendrá en este", y ello porque los ciudadanos "confían en sus profesionales sanitarios".