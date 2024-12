El Ministerio de Transportes culpa a Peppa Pig de "perpetuar estereotipos de género"

La secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido Óscar Puente, criticó series infantiles de dibujos animados como Peppa Pig o La patrulla canina por, a su juicio, perpetuar los estereotipos de género e impedir la presencia de mujeres en sectores como la conservación de carreteras.

Serrano, quien es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, realizó estas declaraciones durante una jornada sobre 'El papel de la mujer en la conservación de la red viaria'. "Es un reto social y cultural", señaló la secretaria, afirmando que en series como Peppa Pig "todos los operarios son señores gigantes y musculosos".

En consecuencia, según la secretaria, incluso su hija no se plantea que las mujeres puedan estar en sectores como el de la carretera "por mucho que me vea trabajar del otro lado", lo que hace que cuando alcanzan la Secundaria no piensan en ese tipo de trabajos.

También defendió durante su intervención la importancia de las políticas para promover la igualdad de oportunidades y combatir los estereotipos de género. "Todavía estamos lejos de alcanzar la paridad", denunció, quien situó la presencia femenina entorno al 11% en el sector de la conservación y por debajo del 10% en el mundo del transporte por carretera.

Asimismo, aconsejó "poner el foco en atraer mujeres jóvenes", debido a la dificultad futura de encontrar personal en los sectores más segmentados por género.