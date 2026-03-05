Dos miradas fotográficas rescatan la memoria de la Línea P en los Pirineos

La red de fortificaciones conocida como Línea P, levantada después de la Guerra Civil a lo largo de los Pirineos, vuelve al centro del debate cultural e histórico gracias a dos series fotográficas que exploran su legado desde perspectivas complementarias. Ambas propuestas, recientemente presentadas en el ámbito artístico, convierten los antiguos búnkeres en objeto de reflexión histórica y estética, y contribuyen a redescubrir un patrimonio que durante décadas permaneció oculto entre montañas, bosques y nieblas.

Mientras que los castillos medievales y las fortificaciones de la Edad Moderna en España son objeto de conservación, restauración y gran afluencia de visitantes, las estructuras militares de nuestro pasado más reciente no reciben una atención equivalente. Para la Organización Defensiva del Pirineo – en la denominación militar – , los estudios estratégicos iniciales preveían construir entre diez y quince mil fortificaciones de distintos tipos. No se ejecutaron todas aunque se considera confirmada la existencia de unos 6.000 búnkeres finalizados. La mayoría de ellos, en torno a un 77%, se llevaron a cabo entre 1944 y 1947, aunque su construcción continuó hasta 1955, cuando la admisión de España en la ONU y los cambios en la consideración internacional del régimen de Franco provocaron que se detuviera su edificación, aunque continuaron siendo secreto militar hasta principios de la década de 1970.

Entre 2023 y 2025, el fotógrafo e historiador Manuel Santos Alguacil ha explorado todo el Pirineo, y especialmente aquellas zonas con mayor densidad de búnkeres en Navarra, Aragón y Cataluña, visitando unas 400 fortificaciones de diferentes tipologías y tomando más de 10.000 fotografías de ellas y de su entorno. Este trabajo fotográfico, concretado en una exposición itinerante y un foto-libro, busca poner en valor el significado histórico y patrimonial de estas construcciones como testigos de un periodo bélico y geopolítico relevante en la historia de España y Europa.

Búnker para fusil-ametrallador, Sallent, Huesca. / Manuel Santos Alguacil

En sus fotografías Santos Alguacil ha logrado aunar la rigurosidad documental e histórica, con una poética artística que no deja indiferente al espectador, buscando una lectura crítica y reflexiva del paisaje fortificado. Su serie propone una exploración visual de los búnkeres como cuerpos híbridos entre arquitectura y naturaleza, donde el paso del tiempo ha desdibujado los límites entre lo construido y lo orgánico. La exposición ofrecerá una mirada contemplativa en la que las fortificaciones de hormigón, colonizadas por líquenes, musgos y piedras, aparecen como fósiles de un peligro que nunca llegó a materializarse.

Santos Alguacil articula su serie a partir de dípticos fotográficos que dialogan entre sí. En la parte superior, aparecen paisajes captados desde las troneras de los búnkeres; en la inferior, vistas exteriores que revelan la presencia y camuflaje de estas construcciones. Este recurso formal subraya la dualidad entre vigilancia y contemplación, entre la mirada militar para la que fueron concebidos y la mirada artística que hoy los resignifica. El espectador se sitúa así en un espacio intermedio, donde la belleza serena del paisaje convive con la inquietud de un pasado bélico latente.

El proyecto establece además conexiones con corrientes contemporáneas de fotografía que investigan la memoria del territorio. En esa línea, el autor se interesa por el búnker no sólo como objeto arquitectónico, sino como símbolo emocional: una huella material de la ansiedad colectiva de una época marcada por la amenaza de guerra. La serie sugiere que la naturaleza ha actuado como un agente de reconciliación, recubriendo las cicatrices del conflicto y transformando estas estructuras en parte del ecosistema.

Frente a este enfoque más artístico y de conjunto, la segunda serie, firmada por el fotógrafo y arquitecto Iñaki Bergera, centra la mirada específicamente en uno de los sectores de resistencia en la provincia de Huesca, el número 23 ubicado en la comarca del Alto Gállego. A través de un enfoque documental, apoyado en documentos originales del Archivo General Militar de Ávila, el proyecto recorre distintos enclaves fortificados mostrando la diversidad tipológica y geográfica de estas construcciones militares. Las imágenes destacan tanto la dimensión arquitectónica como el contexto paisajístico en el que se integran, subrayando el contraste entre la solidez del hormigón, sus peculiaridades constructivas y la fragilidad del recuerdo histórico. El resultado es una exposición que puede visitarse en la sala de la Diputación de Huesca del 6 de marzo al 10 de mayo de 2026.

Búnker observatorio, Ribes de Freser, Girona / Manuel Santos Alguacil

Este trabajo se inserta en un proceso más amplio de puesta en valor cultural de la Línea P, que en los últimos años ha pasado de ser un elemento olvidado a convertirse en objeto de estudio para historiadores, arqueólogos y gestores del patrimonio. En este sentido, esta propuesta institucional no sólo documenta el patrimonio de una comarca de Huesca, sino que invita a reinterpretar estas estructuras como parte de la memoria del siglo XX, alejándolas de su función original para integrarlas en un relato histórico más amplio.

Ambas propuestas fotográficas coinciden en señalar la vigencia del tema en un contexto europeo donde la memoria histórica vuelve a cobrar protagonismo. Mientras la propuesta de Bergera reivindica la Línea P como patrimonio arquitectónico e histórico, a partir de un caso de estudio en uno de los núcleos de fortificaciones, las imágenes de Santos Alguacil plantean una reflexión más amplia y subjetiva sobre la relación entre paisaje, memoria y el legado de la arquitectura militar a lo largo de toda la cordillera pirenaica. En conjunto, las dos miradas demuestran que la fotografía puede funcionar tanto como herramienta de documentación como vehículo de pensamiento.

Más allá de sus diferencias formales, ambas series comparten un objetivo común: devolver visibilidad a una infraestructura concebida, paradójicamente, para pasar desapercibida. Allí donde antes hubo estrategias de camuflaje y silencio, ahora emergen imágenes que invitan a observar, recordar y reinterpretar. En ese gesto, la Línea P deja de ser únicamente un vestigio militar para convertirse en un espacio de diálogo entre pasado y presente, entre historia y paisaje.