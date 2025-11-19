La mitad de las enfermeras españolas han sufrido acoso sexual en el trabajo: "Es lo que hay, siempre ha pasado"

La situación laboral de las enfermeras españolas muestra un panorama alarmante y machista. Casi la mitad del personal de enfermería ha experimentado acoso sexual o por razón de sexo durante el ejercicio de su profesión, según revela una macroencuesta realizada por el sindicato Satse para cuyos resultados han participado 7.300 profesionales. De este modo, se detalla también que un 22% ha padecido contacto físico no deseado y un 27,6% ha sufrido invasiones deliberadas de su espacio personal.

Los datos recabados por Satse muestran una preocupante normalización de estas conductas inapropiadas en el entorno sanitario. Una de cada dos enfermeras ha recibido comentarios sexistas, mientras que un 27% ha sido objeto de miradas inapropiadas de carácter sexual. Asimismo, el 37% de las profesionales asegura haber recibido un trato diferente por ser mujer y al 31% le han contado historias o bromas sexuales consideradas ofensivas. Más inquietante aún es que un 11% ha tenido que enfrentarse a proposiciones no deseadas de índole sexual o para concertar citas.

El estudio revela también un elevadísimo grado de impunidad, puesto que el 84,8% de las víctimas no ha denunciado ni comunicado estas situaciones a sus centros de trabajo. Entre los motivos principales destacan el desconocimiento de los procedimientos y derechos existentes, así como la falta de confianza en la eficacia de los mismos. Otro dato significativo es que el 63,5% de las encuestadas ignora si existe un protocolo de actuación frente al acoso sexual al que puedan acogerse.

La persistencia de estas conductas inapropiadas se refleja en su frecuencia. Cuatro de cada diez enfermeras han sufrido estas situaciones violentas entre dos y cinco veces a lo largo de su carrera profesional, mientras que una de cada cuatro las ha experimentado en más de diez ocasiones.

Casi 4 millones y medio de mujeres

Laura Villaseñor, presidenta de SATSE, ha manifestado que estas conductas, a menudo normalizadas y silenciadas en el entorno laboral, evidencian una desigualdad estructural y un ejercicio de poder basado en el género. Ante esta realidad, el sindicato ha solicitado reforzar la concienciación tanto de profesionales como de administraciones públicas, empresas y sociedad en general, con el objetivo de erradicar la violencia en el ámbito laboral mediante la implementación de condiciones que prevengan eficazmente el acoso sexual y por razón de sexo.

Asimismo, el Satse ha publicado que según la Encuesta Europea de Violencia de género (EEVG), el 28,4% de las mujeres residentes en España (entre 16 y 74 años) que han trabajado alguna vez, han sufrido acoso sexual en su vida laboral, lo que equivale a un total de 4.489.219 mujeres.