Monedero denuncia una "persecución" aunque reconoce que tiene que "aprender de feminismo"

Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha denunciado que sufre una "persecución" tras la publicación de varias informaciones que recogen testimonios de mujeres contra él por violencia sexual; y al mismo tiempo ha reconocido que aún tiene que "aprender sobre feminismo" y sobre "empatía relacional".

En ese sentido, Podemos ha confirmado que apartó a Monedero de la actividad de la formación tras conocer las acusaciones de dos mujeres contra él en septiembre de 2023.

Cabe recordar que tras el escándalo generado después de la denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, por abuso sexual, fueron varias figuras de las redes sociales las que se pronunciaron afirmando que saldrían más casos.

La influencer Sindy Takani

En concreto, la influecer Sindy Takanashi apuntó directamente a Monedero, y ahora, Sergio Gregori, ex colaborador de Pablo Iglesias, ha revela los presuntos acosos sexuales de Monedero a varias mujeres.

"Le corresponde al acusado probar que no es culpable"

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Monedero carga contra una de las personas que ha desvelado para un medio de comunicación supuestos acosos sexuales y se ha defendido ante estas acusaciones: "Ya sabemos desde Julian Assange que hay acusaciones que son eficaces. Porque desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable. Pero eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto", dice.

"Cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha"

Monedero señala que "por fortuna, los delitos están delimitados por la ley" y, en este sentido, subraya que "cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible".

"Algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos, porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública. Yo no tengo una opinión política y otra privada. Por eso no tengo nada que esconder", afirma.

"Creo en el solo sí es sí"

El cofundador de Podemos asegura que cree en el solo sí es sí y en la necesidad de que haya un consentimiento expreso y límites "muy claros" en las relaciones, pero reconoce que aún tiene "mucho que aprender" sobre feminismo y advierte de que "la empatía relacional es una asignatura siempre pendiente".

Por otro lado, comenta que Podemos lleva más de una década, desde su fundación, con "una policía política poniendo la lupa, con teléfonos pinchados y cientos de periodistas investigando, y nunca han encontrado nada".

"Qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga. Y justo cuando Podemos está subiendo en las encuestas, que no sé si tendrá que ver, pero me temo que sí. No me parece adecuado", concluye.