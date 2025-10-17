Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, protagonista de algunos de los casos más mediáticos en España

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez, una de las figuras más controvertidas del panorama judicial español y conocido por defender a personajes tan mediáticos como El Dioni o la dulce Neus, ha muerto en Madrid a los 75 años.

Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Rodríguez Menéndez murió en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, donde permanecía ingresado desde hacía varias semanas.

Nacido en Madrid el 16 de octubre de 1950, Rodríguez Menéndez se especializó en la defensa de acusados en casos de gran repercusión, incluidos varios homicidas y delincuentes de alto perfil, llegando en ocasiones a tener una influencia notable sobre las declaraciones de sus defendidos. Desarrolló una extensa carrera profesional marcada por su participación en algunos de los casos más sonados de las últimas décadas. Entre ellos, la defensa de Nieves Soldevilla, conocida como la dulce Neus, acusada de matar a su marido; de los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, el Nani; o de Dionisio Rodríguez, El Dioni, el vigilante que en 1989 robó un furgón blindado con casi 300 millones de pesetas (poco menos de dos millones de euros) o el mediático juicio de Andonio David Flores y Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado.

Entre sus clientes figuró también un jefe de la mafia turca implicado en el tráfico de heroína, en cuyo caso llegó a solicitar un aplazamiento del juicio durante más de 1.200 días como parte de su estrategia de defensa. En distintas etapas de su carrera, el abogado llegó a alardear públicamente de mantener buenas relaciones con jueces y altos cargos del Ministerio del Interior.

A lo largo de su trayectoria, Rodríguez Menéndez se convirtió en un rostro habitual en los medios de comunicación, tanto por sus sonados casos judiciales como por su vida personal, marcada por numerosos escándalos y polémicas.

Vida personal y polémicas

La vida personal de Rodríguez Menéndez también estuvo rodeada de notoriedad, marcada por su relación con figuras del mundo del espectáculo y de la prensa del corazón. A lo largo de los años fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades, entre ellas Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Malena Gracia, y protagonizó numerosos escándalos mediáticos que alimentaron su presencia constante en los medios.