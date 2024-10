Muere asfixiada tras quedar atrapada por un canapé y no poder salir

Una tragedia ha conmocionado al pueblo de Seaham, en el condado de Durham, Inglaterra. El pasado mes de junio, Helen Davey, una madre de 39 años, murió asfixiada tras quedar atrapada entre el colchón y el canapé de su cama defectuosa, según ha publicado el Daily Mail. Los forenses han emitido una advertencia sobre este tipo de camas con almacenaje y exigen medidas urgentes para prevenir más muertes similares.

Según informes, fue la hija de 19 años de la víctima quien encontró el cuerpo sin vida de su madre. Las investigaciones revelaron que uno de los pistones de gas que elevaba el colchón estaba en mal estado, lo que provocó el trágico accidente. Jeremy Chipperfield, forense principal de Durham y Darlington, ha planteado su preocupación a las autoridades sobre el riesgo que suponen estos "mecanismos de lecho de pistón de gas cuyo fallo presenta un riesgo para la vida".

El informe forense detalla que Helen Davey se encontraba inclinada sobre el área de almacenamiento de "una 'cama de gas' de estilo otomano" cuando la plataforma del colchón cayó inesperadamente, atrapando su cuello "contra la superficie superior del panel lateral de la base de la cama". Incapaz de liberarse, la mujer murió por asfixia posicional.

Emotiva despedida de la hija de la víctima

Tras el trágico suceso, Betty, la hija de Helen, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales: "No puedo creer que esté escribiendo esto, pero el pasado viernes 7 de junio mi hermosa mamá falleció tristemente. No hay palabras que puedan describir cómo nos sentimos, ni siquiera puedo empezar a procesar que es real y que no vas a cruzar la puerta sin más. Siempre desearé que tuviéramos más tiempo juntos y que todavía estuvieras a nuestro lado apoyándonos en todo como siempre. Espero que sepas cuánto te amo y que haría cualquier cosa por un abrazo más. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi ángel".

Advertencia sobre los riesgos de las camas con almacenaje y pistones de gas

Este trágico incidente ha puesto de manifiesto los peligros potenciales de las camas con sistemas de almacenaje y elevación mediante pistones de gas. Es crucial que los fabricantes y las autoridades pertinentes tomen medidas para garantizar la seguridad de estos productos y evitar más muertes innecesarias.

Los consumidores deben ser conscientes de los riesgos asociados a este tipo de camas y realizar un mantenimiento adecuado de los mecanismos de elevación. Asimismo, es recomendable inspeccionar periódicamente el estado de los pistones de gas y reemplazarlos si presentan signos de desgaste o mal funcionamiento.

Medidas de seguridad en camas con almacenaje

Algunas medidas de seguridad que se pueden implementar en las camas con almacenaje y pistones de gas incluyen:

Instalar sistemas de bloqueo o retención que eviten la caída repentina del colchón.

Incluir señales de advertencia claras sobre los riesgos y el uso adecuado del producto.

Realizar pruebas exhaustivas de calidad y durabilidad en los mecanismos de elevación antes de su comercialización.

Proporcionar instrucciones detalladas de montaje, mantenimiento y resolución de problemas a los usuarios.

Es fundamental que tanto fabricantes como consumidores tomen conciencia de los peligros asociados a las camas con almacenaje y pistones de gas defectuosos. Solo mediante la colaboración y la implementación de medidas de seguridad efectivas se podrán evitar tragedias como la ocurrida a Helen Davey y su familia.