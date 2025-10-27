Muere una mujer de 51 años tras la explosión en Socuéllamos

Un muerto y dos heridos muy graves en explosión en planta de residuos sanitarios en Socuéllamos

Uno de los trabajadores que se encontraba en estado crítico tras la explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos, en Ciudad Real, una mujer de 51 años, ha fallecido.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la mujer había sido trasladada al Hospital General de Ciudad Real tras el accidente, donde finalmente perdió la vida.

Otro trabajador, un hombre de 31 años, también se encontraba en estado crítico y fue trasladado al Hospital La Paz de Madrid. Un tercer operario, de 58 años, resultó gravemente herido y fue ingresado en el Hospital de Albacete, según confirmó el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La explosión se produjo a las 8:51 horas en el polígono industrial El Llano de Socuéllamos y afectó a tres de los cinco operarios presentes en la empresa, dedicada al tratamiento de residuos sanitarios. Las causas del accidente aún se desconocen.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer lo sucedido.