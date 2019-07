Muere tras clavarse en el ojo una pajita metálica

Una mujer británica de 60 años ha muerto tras clavarse una pajita metálica reutilizable de acero inoxidable. Se trata de una jinete llamada Elena Struthers-Gardner, que tuvo la mala suerte de caer sobre la cañita ecológica que estaba dentro de una bebida y protegida con una tapa. Tras caer sobre el artilugio, la mujer sufrió la perforación del ojo y el objeto llegó a su cerebro.

El fatídico suceso ocurrió condado inglés de Dorset a finales del año pasado pero se dio a conocer solo esta semana, según ha informado el diario Metro.

Su esposa halló a la mujer moribunda

La esposa de la mujer muerta a consecuencia de la pajita clavada en el ojo y el cerebro se encontró al entrar en la cocina a Elena tirada en el suelo y emitiendo ruidos raros. Al percatarse de lo ocurrido llamó de inmediato a emergencias. "Deslicé el vaso hacia fuera y le di la vuelta" relató la mujer para el medio británico.

El personal médico del hospital aseguró que "nunca habían visto una lesión como esa". Los médicos lograron mantener a Elena respirando con un soporte vital, pero a petición de los familiares le fue retirado al día siguiente.

No usar esta pajita con tapas

El forense Brendan Allen ha aconsejado que el uso de este tipo de pajitas de acero ecológicas se utilicen sin ningún tipo de tapa para que la pajita se pueda mover y no quede fija: "Opino que estas pajitas de metal no deben usarse con ningún tipo de tapa que las mantenga fijas. Parece que el principal problema aquí es que, si la tapa no hubiera estado en su lugar, la pajita se habría movido", expresa.