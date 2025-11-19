Al menos un muerto en un incendio en Japón que ha arrasado más de 170 edificios

Al menos una persona ha muerto y más de 170 edificios han quedado calcinados en un extenso incendio declarado la noche del martes en un área residencial del suroeste de Japón, donde los bomberos continúan este miércoles con las labores de extinción.

La Policía nipona afirmó que halló un cadáver en la zona del incendio declarado en la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, según la agencia de noticias japonesa Kyodo. Las autoridades están tratando de establecer si se trata de un hombre de 76 años residente en la zona que desapareció durante el incendio.

Las llamas devoran una zona residencial en el suroeste de Japón. / EFE

El departamento de bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 del martes de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda. El incendio ha quemado ya unos 48.900 metros cuadrados y ha afectado a más de 170 edificios, entre ellos viviendas, además de forzar la evacuación de hasta 180 personas en la noche del martes a un centro comunitario, según la cadena de televisión nipona NHK.

Los bomberos continuaron este miércoles combatiendo las llamas y, aunque a primer ahora de la tarde de hoy aún no se habían controlado ni declarado su extinción, las autoridades locales señalaron que no se prevé que el fuego cause más daños de los ya constatados. "El humo está disminuyendo y (estamos avanzando) hacia el control de la situación", afirmó un funcionario del Gobierno de la prefectura de Oita, Shogo Fujikawa.

Las autoridades de la prefectura homónima de Oita, donde se encuentra la ciudad afectada, crearon un grupo de trabajo especial para analizar la evolución de la situación y los pasos a seguir, y solicitaron la ayuda de las Fuerzas de Autodefensa para poner bajo control la situación. Desde el Gobierno central, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó de la creación de una oficina de enlace para recabar información sobre lo sucedido, y transmitió las condolencias de su Ejecutivo a los afectados. "El Gobierno colaborará con las autoridades locales para brincar el mayor apoyo posible", escribió la mandataria en un mensaje en su perfil de la red social X.