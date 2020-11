Siete muertos tras el naufragio de una patera en Lanzarote

Los servicios de emergencia han rescatado del mar hasta el momento siete cadáveres pertenecientes a un grupo de unos 35 inmigrantes magrebíes que viajaban en una patera hundida este pasado martes en la costa de Órzola, al norte de Lanzarote, muy cerca de la orilla. El naufragio sucedió en torno a las 19:30 de la tarde y los últimos tres ahogados han sido localizados esta misma mañana.

Así lo ha anunciado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, quien ha precisado que efectivos de bomberos han procedido a primera hora de este miércoles a llevar a tierra los cuerpos sin vida de esos tres varones, que se suman a los de otros cuatro cadáveres, pertenecientes a cuatro hombres, que pudieron ser rescatados anoche.

"Ha sido mala suerte. La entrada a este muelle, si no la conoces, es complicada. El tiempo está buenísimo pero no hay luna, no hay claridad y chocaron directamente contra la escollera", ha relatado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa. "Creemos que no sabían nadar. El mar estaba totalmente echado. Muchas veces el pánico hace que se produzcan estos incidentes graves", añade.

En esta patera viajaban unas 35 personas, según han informado este miércoles fuentes de Salvamento Marítimo, que han precisado que 28 de ellas han sido rescatadas y sólo una derivada a un centro sanitario.

La patera en la que viajaba este grupo de magrebíes volcó cuando se encontraba ya casi en el mismo muelle de Órzola, tras chocar contra una escollera. Entre los supervivientes, siete aseguran ser menores de edad, precisa el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Los rescatados han contado a los servicios de emergencia que salieron hace tres días desde la costa de Agadir (Marruecos).

Salvamento Marítimo ha informado de que el dispositivo de búsqueda, que continuará este miércoles en la zona para tratar de localizar a más supervivientes o fallecidos, lo conforman un helicóptero del Gobierno de Canarias, un Helimer 202, efectivos de Emerlan y, posiblemente, una patrullera de la Guardia Civil.

Anoche, mientras los servicios de emergencia seguían buscando posibles supervivientes, otra patera era localizada a unos diez kilómetros al norte de Lanzarote. Se trataba, según ha informado Salvamento Marítimo, de una barquilla ocupada por 19 magrebíes, entre ellos un menor y una mujer, de los que se hizo cargo una patrullera de la Guardia Civil, que los desembarcó en el muelle de Arrecife sobre las 23:30.

También en Lanzarote se busca este miércoles otra patera cuyos ocupantes han alertado a través de una llamada telefónica de que se encuentran cerca de la isla, por lo que se ha activado al Helimer 222 y a la Salvamar Mízar, que aún no han dado con ellos.