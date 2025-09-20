Una mujer ebria circula sin dos de las ruedas de su vehículo durante 14 kilómetros tras sufrir un reventón

La Guardia Civil ha investigado en Mallorca a una persona por circular sin las dos ruedas del lado izquierdo de su vehículo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros. La conductora está siendo investigada por delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos ocurrieron el pasado domingo, día 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron el aviso de que un vehículo estaba circulando por la vía Ma-13, sentido Alcúdia, sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, generando chispazos, caos circulatorio y daños a la vía.

Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, se pudo detener el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.La conductora fue sometida a las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado positivo que superaba la tasa legalmente permitida. Por ello, los agentes procedieron a su investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y por un delito de conducción temeraria.

El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes que documentan la circulación del vehículo en las mencionadas condiciones.Desde la Guardia Civil han recordado la importancia de mantener una conducta responsable al volante y se ha reiterado el compromiso firme en la prevención de comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.