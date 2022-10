En el coche, en la playa... Hasta 600 euros por practicar sexo en la vía pública

Los sitios donde practicar sexo pueden ser muy variados dependiendo del momento, hay quienes no pueden reprimir el arrebato y nos les importa el lugar. No obstante los más incautos deberán tener un poco de cuidado cuando elijan el escenario para hacer el amor ya que puede derivar en una multa o peor, en delito.

La legislación vigente no cuenta con una normativa que regule esas prácticas en la vía pública y lo mismo sucede con la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Circulación Vial, que tampoco dice nada acerca de practicar sexo en el coche. A pesar de que no esté contemplado en estas leyes, existe el artículo 185 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en el que se tipifican los delitos que supondría el exhibicionismo y la provocación sexual y su correspondiente sanción.

De modo, que hay delito cuando se practica sexo en la vía pública en el caso exclusivo de que se realice ante menores o personas discapacitadas. Según recoge el artículo 185 de la Ley Orgánica " El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

En la playa

Así que antes de consumar el acto en una playa deberán asegurarse de que no hay menores alrededor para que no acabe el idilio en una detención por parte de la Policía. También hay que añadir que las playas están reguladas por la ley de Costas pero además dependen del Ayuntamiento de cada ciudad, de modo que habría que mirar las ordenanzas municipales y asegurarse de si está prohibido o no tener sexo en la playa. Hay municipios que estipulan de multa 1.500 por practicar sexo en la playa.

A nivel estatal, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana regula en el artículo 37 como infracción leve "la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal". Una sanción administrativa leve que va de los 100 a 600 euros, siempre y cuando estos actos no constituyan una infracción penal.

En el coche

No está tipificado en la legislación como delito por si mismo pero dependiendo de dónde esté aparcado el coche y quienes puedan ver a fogosos amantes podrá terminar con una multa o una detención. Se puede considerar como un delito de exhibicionismo y provocación sexual si se realiza delante de menores o personas discapacitadas o bien, podría considerarse una sanción administrativa en base al artículo 37 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Si se decide tener sexo con el coche en circulación los autores de este acto serán acusados de conducción temeraria y está tipificado por la legislación como una infracción muy grave cuando no sea constitutiva de delito.