'Ley mordaza' contra los grupos de Whatsapp de Tráfico: multas de hasta 20.000€ por avisar de controles

Avisar de un control de velocidad, alcoholemia o drogas tiene sus consecuencias. Hace meses que la Dirección General de Tráfico (DGT) mostró su preocupación por el funcionamiento de los grupos de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería donde los conductores intercambian este tipo de informaciones. Ahora, las primeras sanciones han sentando un importante precedente.

Un juzgado de Vigo ha castigado con una multa de 1.200 euros al administrador de uno de los grupos que desde hace años desvelaban la presencia de los agentes de tráfico en el entorno de la ciudad, según informa Diario de Pontevedra. Además, a los otros 20 miembros del chat identificados fueron sancionados con 600 euros. Todos ellos estaban acusados de perjudicar una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la división encargada de perseguir el crimen organizado, con la advertencia de un control en un punto determinado.

'Ley mordaza' contra los grupos de tráfico

Si bien el Reglamento General de Circulación no contempla ninguna sanción por alertar de los controles de tráfico, el Gobierno trabaja en una normativa específica. No obstante, a falta de su redacción y desarrollo, este juzgado vigués ha aplicado en su defecto la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza'.

En concreto, el artículo 36.3 de esta norma considera una infracción grave "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". No obstante, esto no siempre es suficiente, pues no todos los avisos a otros conductores incluyen fotografías, ya que suelen realizarse mediante texto o audio.

Hasta 20.000 euros de multa por entorpecer la acción policial

En este sentido, proporcionar información sobre un control se consideraría una infracción grave que acarrea multas entre 600 y 20.000 euros, según el grado de intervención del individuo en los hechos o el perjuicio causado a la población. Cabe recordar que la 'ley mordaza' surgió en su día para castigar a los 'soplones' que alertaban de las operaciones antiterroristas de la Policía.

Esta sanción pionera en Vigo ha provocado un auténtico 'efecto dominó' entre el resto de grupos de tráfico de la provincia de Pontevedra. Los administradores de uno de los más numerosos, con decenas de miles de usuarios, decieron inhabilitarlo el pasado domingo por presiones policiales: "En muchos grupos, los administradores no han controlado quién entraba, con lo cual hay infiltrados a punta pala. En este mismo grupo intentó entrar recientemente algún policía nacional", recogía un mensaje dirigido a los miembros.

¿Cuáles son las garantías legales?

El pasado 28 de mayo de 2024, la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no de ley para modificar el artículo 77 de la ley sobre Tráfico con el fin de "sancionar a quienes proporcionen información o dificulten la labor de control del incumplimiento de las normas de circulación".

El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional inviolable salvo resolución judicial, lo cual no exime a los agentes de tráfico de infiltrarse en grupos abiertos o de acceso público. En la actualidad, también es legal informar sobre la ubicación de radares fijos, pues se trata de información pública que la DGT comparte en sus canales oficiales.