Las noticias internacionales de 2025, de la A a la Z

La imposición de aranceles por Trump, la condena a Bolsonaro, el caso Epstein, el asesinato de Charlie Kirk, la declaración de Genocidio en Gaza atribuida a Israel por una comisión independiente de la ONU o la elección del papa León XIV figuran entre las principales noticias internacionales de este 2025 que llega a su fin y que EFE resume de la A a la Z.

A de Aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ,el pasado 2 de abril mientras presentaba sus "aranceles recíprocos". / EFE

Tras convertir los aranceles en bandera de campaña, el presidente estadounidense, Donald Trump, los ha convertido en el núcleo de su política comercial una vez en la Casa Blanca, con el objetivo de reducir el déficit comercial, aumentar la recaudación y atraer de nuevo a EE.UU la producción deslocalizada.

Pero también los ha usado como herramienta de presión política para cuestiones como la inmigración en México, el fentanilo en China, la compra de petróleo ruso en la India y la situación de Jair Bolsonaro en Brasil. Queda ya para el recuerdo la imagen de Trump el 2 de abril, cuando anunció aranceles a más de 180 países, con las tablas en las que se precisaba qué tasa correspondía a cada nación. Y para el análisis, el impacto real de esta estrategia para EE.UU. y para el resto del mundo.

B de Bolsonaro

Jair Bolsonaro / Europa Press

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista para perpetuarse en el poder tras perder la elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, un fallo inédito en su país.

El líder ultraderechista cumple condena desde noviembre en la sede de la Policía Federal de Brasilia, adonde fue trasladado tras intentar quemar con un soldador la tobillera electrónica que el Tribunal Supremo le había impuesto llevar para controlar sus movimientos. Su defensa solicita prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras el Congreso brasileño ha aprobado un proyecto de ley que podría reducir su pena y que debe firmar Lula.

C de Casa Blanca

Zelenksi y Trump en la Casa Blanca / EFE

La Casa Blanca como tal ha cobrado un protagonismo propio en este segundo mandato de Donald Trump. El presidente estadounidense ha modificado de forma radical su decoración y estructura: ha llenado de apliques y detalles dorados el Despacho Oval, ha asfaltado la Rosaleda de Jackie Kennedy y ha demolido el Ala Este para construir en su lugar un gran salón de baile.

La sede de la presidencia ha sido escenario además de sonadas tensiones diplomáticas. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, fue el principal afectado cuando en febrero visitó Washington y su anfitrión le acusó de estar "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

D de Deportaciones

La campaña de deportaciones emprendida por el Gobierno de Donald Trump ha instigado un clima de miedo en Estados Unidos entre la población migrante.

Las redadas y arrestos del Servicio de Inmigración y Aduanas, cuestionadas en los tribunales, han puesto su foco en ciudades y estados bajo control demócrata y han contado con apoyo en el extranjero: Washington acordó pagar 4,76 millones de dólares (unos 4 millones de euros) a El Salvador a cambio de que este albergara en su prisión de máxima seguridad a más de 200 deportados.

E de Epstein

Jeffrey Epstein / Europa Press

El caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein resurgió en 2025, comprometiendo a su antiguo amigo el presidente Trump y haciendo caer en desgracia al príncipe Andrés, ya salpicado por las acusaciones de haber violado a Virginia Giuffre y a quien su hermano, el rey Carlos III de Inglaterra, le ha despojado del título.

Trump se ha visto obligado a levantar el veto a la publicación de los archivos del caso, donde aparece vinculado a Epstein y a las mujeres que explotó sexualmente, pero los demócratas denuncian que el Departamento de Justicia ha borrado material comprometedor para el presidente.

F de Flotilla

Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31de agosto, en Barcelona / Europa Press

A principios de septiembre, unos 500 activistas de más de cuarenta nacionalidades se embarcaron en la Global Sumud Flotilla, con el objetivo de romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, en la mayor expedición de este tipo organizada hasta la fecha. Durante semanas los tripulantes de la flotilla documentaron su travesía en redes sociales, donde denunciaron los ataques que sufrieron por parte del Ejército israelí.

Finalmente, la Flotilla fue interceptada por la Armada israelí el 1 de octubre de 2025 y sus tripulantes detenidos, encarcelados y repatriados a sus respectivos países en los días posteriores.

G de Genocidio

Tras dos años de una dura ofensiva militar y un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, el 16 de septiembre de 2025 una comisión de la ONU decretó que Israel ha cometido un genocidio contra la población palestina en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por sus acciones en la Franja. Días después varios países como Reino Unido, Francia o Canadá reconocieron a Palestina como Estado en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamas en octubre de 2023, el número de muertos en Gaza se aproxima a los 71.000, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, mientras las negociaciones para que el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista en su segunda fase no avanzan. Tampoco queda claro si los miembros del Gobierno israelí señalados por la ONU como incitadores del genocidio, entre ellos el primer ministro, Benjamín Netanyahu, responderán ante la justicia por sus acciones en Gaza.

H de huracán Melissa

Aeropuerto de Jamaica afectado por el huracán Melissa / EFE

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el 28 de octubre con categoría 5. Con vientos que superaron los 257 kilómetros por hora, se convirtió en la tormenta más severa que golpeó esa isla en la historia conocida.

Afectó también a Haití y Cuba, aunque en este último país no hubo ni muertos ni desaparecidos. Según el balance efectuado a principios de diciembre por la Organización Panamericana de la Salud, en total perdieron la vida 88 personas (45 en Jamaica y 43 en Haití), hubo más de 360 heridos y miles de desplazados.

I de Irán

2025 estuvo marcado para Irán por la guerra de 12 días con Israel en la que fueron bombardeadas sus instalaciones nucleares, militares y civiles; y en la que murieron más de 1.000 personas, entre ellas decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Tras el ataque, Teherán rechazó retomar las conversaciones con Washington y suspender su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, a lo que Francia, Alemania y Reino Unido respondieron impulsando la restauración de las sanciones de la ONU, que han golpeando la ya maltrecha economía iraní.

J de Jetten, Rob

Rob Jetten ganador de las elecciones celebradas en octubre en Países Bajos, es uno de los nuevos rostros de la política europea. A sus 38 años, puede convertirse en el primer ministro más joven en la historia de su país -y en el primero abiertamente homosexual-, después de que su triunfo en las urnas lograse frenar el avance de la ultraderecha. El que fue ministro de Clima y Energía en el cuarto gobierno de Mark Rutte (2022-2024) se ha ganado el apoyo del electorado de Países Bajos con ideas progresistas y un tono conciliador, en medio de un clima político dominado por la desconfianza y la fragmentación.

K de Kirk

Charlie Kirk / Europa Press

El nombre de Charlie Kirk, una de las figuras más visibles del conservadurismo juvenil en Estados Unidos y un aliado del presidente Donald Trump, saltó este año a las portadas de la prensa de todo el mundo tras ser asesinado en septiembre durante un evento universitario en Utah. Kirk fundó la organización Turning Point USA, dedicada a promover valores conservadores y de libre mercado en los campus universitarios, convirtiéndose en un referente del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Su estilo provocador en debates y su defensa de la libertad de expresión lo posicionaron como un símbolo del activismo de derecha entre los jóvenes. Trump le otorgó de forma póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, consolidando su legado dentro del movimiento conservador estadounidense.

L de León XIV

El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido papa el 8 de mayo. Lo hizo en el segundo día del cónclave, en la cuarta votación, y pasó a ser conocido como León XIV. Nacido en Chicago en 1955 y con nacionalidad peruana desde 2015, se convirtió en el primer pontífice estadounidense de la historia.

Prudente, reservado e hincha de los White Sox, emprendió a finales de noviembre su primer viaje internacional, a Turquía y el Líbano, con la advertencia de que está en juego el futuro de la humanidad y de que se necesitan más personas que favorezcan el diálogo.

M de Mamdani

Zohran Mamdani, el joven progresista que sorprendió al imponerse en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York en noviembre, no solo se convirtió en el primer musulmán en liderar la Gran Manzana, sino que también ha supuesto un alivio para un partido demócrata que busca recuperar impulso tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado y a un año de los comicios de medio mandato, aunque queda por ver cómo su elección se proyecta a nivel nacional.

Su capacidad para movilizar a jóvenes y voluntarios lo ha distinguido de otros líderes políticos, con una campaña puerta a puerta complementada por redes sociales que logró conectar con los neoyorquinos gracias a su cercanía y a sus promesas para afrontar el alto coste de la vida, incluyendo transporte y cuidado infantil gratuitos, viviendas asequibles y una red de tiendas de bajo costo.

N de Nuclear

Durante 2025, el tema de los ensayos nucleares volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Donald Trump, anunció a finales de octubre su intención de poner fin a más de tres décadas sin pruebas nucleares, ordenando la reanudación “inmediata” de ensayos con el arsenal estadounidense. En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, encargó al Gobierno estudiar la posibilidad de reanudarlos también.

En Europa, Francia también protagonizó el debate nuclear: una comisión de la Asamblea Nacional recomendó que el país pida perdón por los daños causados por los ensayos realizados entre 1966 y 1996 en la Polinesia francesa, reconociendo sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, mientras en Asia, China y Corea del Norte continuaron con sus ensayos.

Ñ de BAD BUNNY y su defensa del ESPAÑOL

Bad Bunny arrasó este año con su séptimo álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'; Billboard le nombró el artista latino más importante del siglo XXI y fue elegido como la estrella de la actuación en el descanso de la Super Bowl. Poco después de este anuncio, acudió al mítico programa Saturday Night Live y, en español, reivindicó la aportación latina en EE.UU., antes de lanzar un desafío a la audiencia: "Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!". Una defensa cultural y lingüística que el puertorriqueño lleva por bandera.

O de OASIS

Liam y Noel Gallaguer, durante un concierto de Oasis en 2025 / EFE

En agosto de 2024 hubo un terremoto en el mundo musical: Oasis anunciaba su regreso tras 15 años de ausencia. Y los seguidores de los hermanos Gallagher se volvieron locos. Inicialmente anunciaron 14 conciertos, que se convirtieron en 41, con las entradas agotadas a toda velocidad y una recaudación que se acerca a los 500 millones de dólares, según medios especializados. Las rencillas (o directamente las peleas a puñetazos) habían quedado atrás y en el primer concierto, en Cardiff, hasta se dieron un tímido abrazo. Todo en aras de una buena recaudación. Lo que pasará ahora, está por ver.

P de José “Pepe” Mujica

El mundo se despidió este año de José “Pepe” Mujica, el expresidente uruguayo que se convirtió en referente de la izquierda latinoamericana por su sencillez y humildad y una filosofía personal que lo llevó a ser conocido como “el presidente más pobre del mundo”.

Exguerrillero y preso durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, Mujica llegó a la Presidencia en 2010, con un mandato marcado por el impulso de leyes progresistas insignia como las del aborto, la regulación del cannabis y el matrimonio igualitario. Fallecido el 13 de mayo a los 89 años, el exmandatario uruguayo dejó un legado que, como dijo su amigo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “no muere”, sino que ha quedado plantado para la posteridad.

Q de Quantum Computing o Computación Cuántica

En 2025, declarado por la ONU Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas, la computación cuántica ha pasado de los laboratorios a infraestructuras operativas y proyectos de aplicación real.

Grandes tecnológicas estadounidenses protagonizaron varios anuncios clave. En febrero, Amazon presentó el chip cuántico Ocelot: en marzo se confirmó la instalación en San Sebastián (España) del IBM Quantum System Two, el ordenador cuántico más potente de Europa, y en octubre, Google anunció el algoritmo cuántico Quantum Echoes, que opera 13.000 veces más rápido que los mejores algoritmos clásicos.

También China presentó en mayo el sistema Origin Tianshu 4.0, capaz de controlar más de 500 cúbits, lo que lo convierte en el sistema de control cuántico más potente desarrollado en el país.

R de Robert Reiner

Cuando faltaban dos semanas para acabar el año, Hollywood y el mundo del cine se sobrecogieron por el asesinato del director Rob Reiner y su mujer, Michele, una reconocida fotógrafa. Y más aún cuando se supo que habían sido degollados y que todo apunta a que el responsable es su hijo Nick, con graves problemas de adicción.

El hijo fue arrestado en la misma noche del domingo 14, pocas horas después de los hechos, acusado de los dos asesinatos y en su primera comparecencia ante el juez, tres días después, se ordenó su detención sin fianza. Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos, sin ninguna consideración por lo que había ocurrido, decidió cargar contra Reiner, cuyo asesinato atribuyó a la ira anti Trump del cineasta. Las críticas no se hicieron esperar y hasta los republicanos se pusieron en su contra.

S de Sudán

La guerra en Sudán vivió a finales de octubre un punto de inflexión con la toma por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) la ciudad de Al Fasher, último reducto del Ejército en la región occidental de Darfur, tras dos y años y medio de conflicto que ha provocado la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU, con un 65 % de la población civil necesitada de ayuda humanitaria.

Aunque el Ejército sudanés logró recuperar el control de la capital, Jartum, a finales de marzo, la captura de Al Fasher, donde los paramilitares cometieron matanzas y todo tipo de crímenes de guerra, ha consolidado el dominio del oeste de Sudán por parte de las FAR y deja al país dividido de facto. Mientras, organismos internacionales alertan del riesgo de que las FAR -apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, según denuncia el Gobierno sudanés- cometan un genocidio contra la población civil.

T de Trump

El presidente estadounidense ha irrumpido con fuerza en su segundo mandato. La imposición de aranceles ha trastocado las normas del comercio internacional, la política de deportaciones ha instigado el miedo entre la población migrante y su ofensiva contra las drogas le ha llevado a atacar supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, acabando con la vida de más de 90 personas.

Su red social, Truth Social, es el altavoz principal de las diatribas que dirige tanto contra políticos de la oposición o disidentes como contra líderes extranjeros y personalidades del mundo de las artes. Su retórica ha adquirido un tono tan violento que le ha acabado granjeando críticas en las filas republicanas, habitualmente silenciosas ante sus acometidas verbales. Mientras, su salud acapara cada vez más la atención de la prensa, pese a que la Casa Blanca asegura que el presidente, de 79 años, se encuentra en perfecto estado.

U de Unión Europea

La Unión Europea ha sido protagonista en este 2025 precisamente por su falta de relevancia a la hora de mediar en conflictos que afectan directamente a las fronteras de los Veintisiete, como la guerra en Ucrania, o procesos de paz como el que Estados Unidos ha diseñado para Gaza.

Atrapada entre EE.UU y China y una Rusia cada vez más agresiva, la UE ha perdido peso en la geoestrategia mundial: presionada comercialmente por Washington y Pekín y despreciada como una civilización en decadencia por Trump, sin olvidar el acoso belicista del gobierno de Vladimir Putin. Su reto, recuperar relevancia en un mundo menos globalizado.

V de Vargas Llosa y los que nos dejaron en 2025

La muerte del premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa el 13 de abril en Lima, fue una de las despedidas más destacadas del 2025, año en el que numerosas personalidades influyentes de distintos ámbitos nos dijeron adiós, como el papa Francisco (21 de abril).

También figuras icónicas del cine como Robert Redford (16 de septiembre), Gene Hackman (18 de febrero), Val Kilmer (1 de abril), Diane Keaton (11 de octubre) y más recientemente Rob Reiner (14 de diciembre).

La música se quedó sin Ozzy Osbourne (22 de julio), Brian Wilson (11 junio) o Jimmy Cliff (24 noviembre); el deporte sin el boxeador George Foreman (21 de marzo); la política dijo adiós al expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica (13 de mayo), a la exmandataria nicaragüense Violeta Chamorro (14 de junio) o al político estadouniudense Dick Cheney (3 de noviembre) en un año en el que nos dejaron Jane Goodall (1 de octubre) o uno de los reyes de la moda, Giorgio Armani (4 de septiembre).

W de Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (WBD) revolucionó el sector audiovisual como protagonista de la guerra de adquisiciones entre Netflix y Paramount. WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, pero Paramount contraatacó con una opa hostil por 108.000 millones.

El 17 de diciembre la operación dio otro giro: el Consejo de Administración de WBD rechazó por unanimidad la oferta de Paramount al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el pacto de Netflix, pero Paramount no desfallece y su director ejecutivo, Larry Ellison, ha ofrecido una garantía personal de 40.400 millones para la adquisición.

La contienda tiene un componente político. El presidente estadounidense, Donald Trump, se opone a que WBD conserve la cadena CNN, descontento con sus coberturas, y la polémica por la implicación del fondo de su yerno Jared Kushner en la oferta de Paramount provocó que esa firma de inversión retirara su apoyo a la misma.

X de xenotrasplante

El trasplante de órganos de un animal a un humano dio este año importantes pasos, gracias a la modificación genética para intentar que riñones, hígados o pulmones de cerdo sean menos propensos al rechazo. Por primera vez se hizo un xenotrasplante de un hígado de cerdo modificado a un paciente de 71 años, con el que logró sobrevivir 171 días.

Estos trasplantes se realizan muchas veces en personas en muerte cerebral con fines de investigación. Así en 2025 se hizo el primer trasplante de pulmón de cerdo, que se mantuvo estable los nueve días de seguimiento. Este procedimiento también se hizo con un riñón y se prolongó dos meses. Nuevos pasos para lograr, un día, salvar la brecha entre la demanda y la disponibilidad de órganos.

Y del asteroide YR4

El asteroide 2024 YR4 movilizó en febrero los sistemas mundiales de observación ante la probabilidad de que golpeara la Tierra el 22 de diciembre de 2032, que llegó a ser del 3,1 %, la más alta registrada para un asteroide de más de 30 metros.

Pocas semanas después se redujo al 0,001 %, lo que descarta prácticamente el peligro de esta roca, con una forma inusual, que recuerda a un disco de hockey y tiene un diámetro de 30 a 65 metros, aunque aún existe una pequeña probabilidad, en torno al 4 %, de que impacte contra la Luna, pero no alteraría su órbita.

Z de Generación Z

De Nepal a Perú, jóvenes de la llamada 'Generación Z' tomaron las calles en varios países en 2025 para denunciar la corrupción y la desigualdad. Países como Filipinas, Marruecos, Madagascar o México se vieron sacudidos por una misma oleada de protestas contra el orden establecido, un ímpetu común que en algunos casos llegó incluso a provocar la caída de Gobiernos.

Los manifestantes, una generación que ha crecido con las redes sociales, hicieron uso de ellas para coordinar protestas masivas y descentralizadas que pusieron fin al mandato del líder comunista K P Sharma Oli en Nepal y Andry Rajoelina en Madagascar.