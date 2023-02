Ocho buenas ideas para celebrar San Valentín soltero

Son muchas las parejas las que deciden pasar el día de San Valentín juntos, porque consideran que este día es la perfecta excusa para demostrarse su amor, hacer planes especiales y disfrutar de algún que otro detallito. Sin embargo, son otras muchas personas las que deciden ignorar el día de San Valentín y pasarlo por su cuenta.

Si eres de esas personas que prefieren pasar un San Valentín diferente, en vez de estar pegados cuidándote a ti mismo y a tus amigos o familia.

Día de self-care, ¡cuida de ti!

Un plan perfecto para pasar un San Valentín sin tu pareja es dedicarte tiempo a ti mismo. Puedes aprovechar el día para ir a un spa y relajarte, disfrutar de un masaje, haciendo de tratamientos de belleza, o yendo a alguna sesión de meditación.

Dedicarte un día de cuidado personal es algo de lo que no te arrepentirás. De hecho, independientemente de si tienes o no pareja, tener un día de cuidado personal de vez en cuando es algo que todo el mundo necesita de vez en cuando para liberar tensiones del día a día y de la rutina.

Queda con tus amigos

Pasar el día con tus amigos es de las mejores cosas para hacer en uno de tus días libres. Llama a tus amigos y queda con ellos para ir a tomarte algo a un bar, a comer, o para ir a alguna zona recreativa con juegos. Seguro que tus amigos y amigas agradecerán tu llamada el día de San Valentín.

Pasa el día con tu familia

Con tu familia puedes hacer miles de planes sin aburrirte, al fin y al cabo, son las personas que más conoces y las que más te conocen. Probad a cocinar algo en familia en casa, sobre todo si tenéis pequeños en la familia; también podéis ver una peli juntos en familia en el salón; hacer manualidades juntos; mirar fotos antiguas; jugar a juegos de mesa toda la tarde; o simplemente poneros al día con todo lo que está pasando en nuestras vidas.

Si tienes mascota, pasad el día en el parque

Qué mejor manera de pasar el día de San Valentín sin tu pareja, pero con tu mascota. Si tienes mascota en casa, cógela y llévatela a un parque para pasar el día con ella. Elige sus juguetes favoritos, prepárate un picnic, tu playlist favorita y ya tendréis todo listo para disfrutar de un día perfecto en el parque los dos juntos, tu mascota y tú.

Si tienes algún amigo o amiga que también tenga mascotas, siempre puedes llamarles e incluirles en el plan. Si tú quedas con tus amigos, ¡tu mascota también!

Ve al cine

Abre Google y mira la cartelera de tu cine favorito para pasar una tarde atiborrándote de palomitas y frente a la pantalla grande (intenta evitar las pelis románticas para no acordarte de tu pareja). Intenta optar por una de acción, de comedia o incluso, por qué no, de terror.

Ahora mismo, en Sevilla, algunas de las mejores películas que puedes disfrutar en el cine son:

Devotion. Una historia de héroes.

Operación Fortune: El gran engaño.

Astérix y Obélix y el reino medio.

The Offering.

Ve a un museo

Empápate del arte de tu ciudad pasando una tarde en el museo que más te guste. Aprende cosas nuevas haciendo planes que no harías normalmente, disfruta del arte y de la historia y tómate el día para reflexionar.

Maratón de series o pelis en casa

No siempre vas a tener que hacer planes en la calle, a veces quedarte en casa es la mejor opción. Lo primero que tendrás que hacer será ponerte ropa cómoda, después coge una manta, algo de beber y algo de picar, siéntate en el sofá y disfruta de una tarde (o noche) viendo tu serie o tus películas favoritas. Dónde puedes verlas es cuestión de tus preferencias, ya que existen diversas plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney Plus, etc, donde tienes infinidad de series y películas a tu alcance. Si no dispones de ninguna de estas plataformas de streaming para ver series o películas, siempre puedes optar por ver en qué canales televisivos están televisando alguna buena película.

Sal a bailar

Si quedarte en casa no es una opción para ti, quítate el pijama y ponte tu mejor vestido o tu mejor traje y sal alguna discoteca con tus amigos. Salir a bailar de vez en cuando y quizás tomarte un par de copas es una de las mejores opciones que existen para distraer la mente y pasártelo en grande. El 14 de febrero de 2023 cae en martes, por lo que si quieres salir de fiesta en Sevilla, una buena opción es el pub Voulezbar (que abre los martes hasta tarde), la Terraza Chile o la discoteca Líbano.