Disney ofrece gratis en Youtube cortos especiales de Olaf de 'Frozen'

Olaf, el entrañable muñeco de nieve que acompaña a Elsa y Ana en las aventuras de Frozen, será el protagonista de una serie de cortos que Disney lanzará para amenizar la cuarentena de los hogares por la crisis del coronavirus.

Los vídeos, que llevarán el título At Home With Olaf (en casa con Olaf), han sido creados por los empleados del estudio de animación desde sus casas bajo la dirección de Hyrum Osmond, informó en Twitter la factoría de Mickey Mouse.

Se trata del primer proyecto elaborado durante el confinamiento que estrena Disney.

Las medidas impuestas para evitar la escalada de contagios por COVID-19 han obligado a los estudios de Hollywood a paralizar todos los rodajes, con los dibujos animados como única excepción.

De hecho, el actor Josh Gad, que da vida a Olaf en las películas de Frozen volvió a prestar su voz al personaje, grabándose desde su casa.

"Estoy grabando los diálogos para At Home With Olaf de Disney, dirgido por Hyrum Osmond y todos los genios que trabajan desde casa para dar vida a los cortos. ¡Gente, ahora también soy ingeniero de sonido!", bromeó Gad en una publicación que acompañó de una fotografía en la que aparece con un micrófono.

