La Organización de Trasplantes se arma ante el progresivo aumento de las negativas a donar

Frenar el aumento progresivo de las negativas de los familiares a donar los órganos de un ser querido tras el fallecimiento es una de las líneas prioritarias que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se ha fijado en su nueva estrategia de actuación que pondrá en marcha el año que viene.

La ONT está preocupada no por la cifra actual de rechazos, que siguen siendo minoritarios -el 20% en 2024-, sino porque van a seguir la tendencia creciente de los últimos años -eran el 15% en 2015-; por ello, quiere estar preparada para un escenario que puede complicar la actividad de donación y trasplante en la que España es líder absoluto desde hace 33 años.

Así lo ha avanzado la directora general del organismo, Beatriz Domínguez-Gil, durante el XX Encuentro de Profesionales de la Comunicación y Coordinadores de Trasplantes que promueve la ONT, en la que ha dado cuenta de las líneas de trabajo de la futura estrategia de donación y trasplante 2026-2030.

Nuevas formas de entender la muerte

Lo primero que hará es intentar entender el por qué, para lo que ha realizado una encuesta sobre las actitudes de la población hacia la donación que no hacía desde 2006 y que le permitirá hacer una "foto" de la evolución en estas dos décadas.

También se plantea poner en marcha "algún proyecto de investigación para ver qué factores dependientes de la persona que fallece, de su entorno familiar o del entrevistador" pueden influir en la decisión.

Domínguez-Gil ha apuntado a la globalización como parte de las causas que pueden explicar este incremento, ya que ha conllevado "cambios poblacionales muy importantes que hacen que tengamos que convivir con culturas y religiones que tienen formas diferentes de entender la vida y el fallecimiento".

Y no son ellas las que se tienen que adaptar, sino al revés: "Somos nosotros los que tenemos que comprender cómo se ve el final de la vida por parte de diferentes grupos".

Reducción de potenciales donantes y listas de espera

Otro de los posibles baches que puede poner "las cosas difíciles" al trasplante en España son las listas de espera, que rondan los 5.000 pacientes, que "están ahí y van a seguir aumentando en los próximos años como consecuencia de la carga de enfermedades no transmisibles que afecta a todos los países del mundo", tanto en vías de desarrollo como desarrollados.

Pero el gran desafío es la reducción de potenciales donantes, fruto de una población cada vez más envejecida, y de un descenso de las muertes encefálicas, fuente primordial de los trasplantes de órganos.

Una de las principales metas de la estrategia es, por ello, lograr el objetivo de 50 donantes por millón de población con el Plan 50+, que persigue tanto incrementar "el pool" como reducir las pérdidas evitables.

Por ejemplo, sacando la actividad de las UCI a todas las áreas del hospital y apostando aún más por la donación en asistolia -en ausencia total del latido cardiaco y respiración espontánea-, que es donde "está el gran crecimiento": estos donantes ya representan el 51% del total de los fallecidos y, en lo que va de año, el 35% de los trasplantes cardíacos realizados han sido de este tipo.

El plan de acción de la ONT hasta 2030 pasa también por optimizar el acceso al trasplante en general y en particular para personas con determinadas dificultades, y mejorar la calidad, la seguridad y la innovación.

Aunque el problema más "inmediato" es otro, y es que detrás de las deslumbrantes cifras de incremento de la actividad -más de un 50% en la última década- hay detrás un estancamiento del número de profesionales que se dedican a ella y que, hoy por hoy, "son muy limitados para la magnitud del crecimiento".