Cuatro palabras que escribes con tilde pero no deben llevarla

En estos tiempos en los que el mundo digital lo invade todo, aunque pueda parecer extraño, escribimos más, aunque de forma diferente. Lo hacemos redactando email, conversando en redes sociales o mandando mensajes por el móvil. Pero escribimos mucho. La duda es si lo hacemos de forma correcta. Las jergas informales, las abreviaturas, los acrónimos y la ausencia de tildes y determinados signos se han apoderado de nuestro subconsciente a la hora de escribir, bien sea por comodidad, desconocimiento o pereza. También puede influir el baile continuo de toma de decisiones por parte de la RAE, sobre todo con el tema de las tildes, que suele ser motivo de confusión en algunas palabras en español, sobre todo en las que antes la llevaban y ahora no. Sin ir más lejos, recientemente la RAE recuperó la tilde del adverbio 'sólo' para cuando haya ambigüedad. También se puede poner de nuevo en los pronombres demostrativos 'éste', 'ése' y 'aquél', con sus femeninos y plurales, aunque siga siendo obligatorio no poner la tilde si no hay riesgo de confusión. Y no ocurre únicamente con el adverbio sólo, existen más palabras que (posiblemente) escribes con tilde, pero realmente no deben llevarla. Aquí te mostramos cuatro de ellas.

Guion

Posiblemente enterarte de que esta palabra se escribe sin tilde te haya sacado de tu 'guión'. Porque desde hace más de una década la RAE considera guion como una palabra monosílaba que no debe llevar tilde.

Heroico

Otras de las palabras que suelen confundir, y mucho, a los escritores del mundo hispano es 'heróico', aunque en este caso el corrector automático sí suele echarnos una mano a la hora de corregir nuestra confusión. Simplemente nos encontramos ante un diptongo de dimensiones heroicas que no requiere de tilde, aunque en ocasiones podamos verlo escrito de dicha forma. Distinto sería el caso de otra palabra como heroína, cuyo acentuación en la í rompería el diptongo y pasaría a ser una palabra de cuatro sílabas.

Rio

Otro de los casos que suele causar confusión está en la tercera persona del singular de pretérito perfecto simple de algunos verbos como reír, criar o freír. En ocasiones puede pensar que se coloca tilde en rió (de alegría), crió (un pollito) o frió (un huevo), pero nada más lejos de la realidad.

#RAEconsultas No. Las formas «guio, crio, fio, lio, flui, hui, rio, frio» sin tilde no pueden leerse de otra manera que articulando tónica la última vocal de cada una de ellas. — RAE (@RAEinforma) January 22, 2020

Otra cosa es si el acento de la palabra va en la i para hablar del cauce de un río o de que en invierno por las mañanas hace frío. Entonces esa palabra sí llevaría tilde en la í.

Fe

Por último, ahora que acaba de terminar la Semana Santa, resaltamos la eterna duda sobre si lleva tilde o no la palabra Fe. En este caso, por mucha relevancia que queramos otorgarle a la fe, al ser una palabra monosílaba y no poder confundirse con otra, no lleva tilde...aunque muchas veces la veamos escrita con ella.