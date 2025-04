El papa Francisco reúne a "excluidos de la sociedad": personas sin hogar, transexuales y migrantes le acompañan en su funeral

El féretro del Papa Francisco llegó alrededor de las 13:00 horas de este sábado a la Basílica de Santa María La Mayor, tras un multitudinario funeral celebrado en la plaza de San Pedro por la mañana. El ataúd fue transportado en el papamóvil para permitir a los fieles despedirse de él y, a su llegada, fue bajado del vehículo y trasladado al interior del templo entre aplausos.

En la escalinata de acceso a la Basílica, un grupo de unas 40 personas, compuesto por pobres, presos, transexuales, personas sin hogar y migrantes, esperaba instantes antes del entierro del ataúd del Papa, mientras tocaban las campanas. Cada uno portaba una rosa blanca en la mano, en una última señal de respeto para un pontífice que prestó tanta atención a los últimos y descartados por la sociedad en su ministerio.

Según explicó la Santa Sede, "los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios y, por tanto, también en el corazón y en la enseñanza del santo padre, que eligió el nombre de Francisco para no olvidarlos nunca".

El Papa Francisco dedicó su vida a abogar por la acogida, promoción, acompañamiento e integración de los grupos marginados, especialmente los pobres, y fue el primer pontífice en reunirse públicamente con miembros de la comunidad LGBTQ+.

En su último mensaje de Pascua, la bendición Urbi et Orbi del 20 de abril, Francisco condenó "¡cuánto desprecio se despierta a veces hacia los vulnerables, los marginados y los migrantes!" y llamó a "esperar de nuevo y reavivar nuestra confianza en los demás, incluso en aquellos que son diferentes a nosotros o que vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas".

Recorrido del féretro hasta la Basílica

El féretro de Francisco recorre Roma en papamóvil / EFE/Europa Press

El ataúd del Papa salió del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Puerta del Perugino pasado el mediodía, a una velocidad más elevada de lo previsto inicialmente. Recorrió la Galería Príncipe Amadeo de Saboya-Aosta, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali hasta llegar al Coliseo, y luego la Via Labicana y Via Merulana hasta la Piazza Santa Maria Maggiore. A su paso por las vías romanas, los ciudadanos aplaudieron y exclamaron "¡Viva el Papa!" y se pudieron leer pancartas con la palabra "Grazie" (Gracias).

Ceremonia de sepultura en la Basílica

Al llegar a Santa María La Mayor, el ataúd fue cargado en hombros por los sediarios pontificios e introducido en el templo con una procesión guiada por un crucifijo y seguida por monjes, obispos, cardenales y otros miembros del clero entre cánticos y coros solemnes. Antes de reposar, el féretro fue llevado a la Capilla Paolina para dejarlo brevemente ante la mirada de la Virgen Salus Populi Romani, en cuyo altar unos niños dejaron unas cestas con algunas rosas blancas.

Finalmente, el ataúd fue llevado al sepulcro que Francisco encargó en vida, situado justo al lado de la Capilla Paolina. Su sepultura se realizó a puerta cerrada y el templo volverá a abrir a los fieles desde la mañana del domingo.

El papa argentino, fallecido el lunes a los 88 años, fue despedido este sábado con un funeral en la plaza de San Pedro del Vaticano al que asistieron unas 250.000 personas y delegaciones de unos 130 países y organizaciones del mundo.