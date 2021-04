El Parlamento Europeo quiere PCR gratis y que el certificado de vacunación evite cuarentenas

Varios eurodiputados de diferentes grupos políticos se mostraron este lunes favorables a establecer la gratuidad de los test PCR en la Unión Europea (UE) o un tope en su precio, así como a que el certificado de vacunación del coronavirus que estaría en marcha este verano pueda eximir a sus portadores de medidas adicionales al llegar a otro país, como las cuarentenas.

Así se posicionaron los coordinadores del Parlamento Europeo (PE) para negociar este futuro certificado de vacunación en un seminario, en el que destacaron estos dos asuntos entre los principales puntos de discrepancia con los gobiernos europeos, con quienes tendrán que consensuar el formato final del certificado.

“Tenemos que asegurarnos de que los países se toman en serio restaurar la libertad de circulación en condiciones que no sean discriminatorias”, resumió el presidente de la comisión de Libertades Civiles, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, que lidera la negociación con el Consejo en nombre de la Eurocámara.

El Parlamento Europeo debatirá y votará su posición para esta negociación en su pleno de esta semana con vistas a comenzar a negociar en mayo con los gobiernos europeos y a que el sistema entre en funcionamiento para finales de junio.

Evitar requisitos adicionales para viajar

Los diputados se mostraron partidarios de que tener el certificado suponga una ventaja añadida respecto a la situación actual, en la que cada país diseña sus propias medidas restrictivas en la recepción de viajeros del exterior: por ejemplo, mientras que países como España no solicitan cuarentena a la llegada, otros como Bélgica sí lo hacen.

“Si tenemos un certificado, solo tendrá valor añadido si también tiene consecuencias en el levantamiento de restricciones. Nuestra posición deja clara que, con el certificado, los Estados miembros no podrán imponer restricciones de viaje a la entrada”, advirtió la coordinadora de los Verdes, Tineke Strik, que señaló que la única excepción que prevé la Eurocámara es si el país impone las mismas medidas a sus propios nacionales.

Esta postura choca frontalmente con la que han planteado los gobiernos, que quieren reservarse el derecho a imponer medidas adicionales a los viajeros que entran en su territorio, como cuarentenas, incluso si estos pueden probar que están vacunados, tienen anticuerpos o una PCR negativa reciente.

PCR gratis o con límite de precio

De cara a eliminar las discriminaciones a la hora de viajar, la Eurocámara defenderá también que los test PCR sean gratuitos en toda la Unión Europea, que tengan algún tipo de límite de precio o que, como ya se hace en algunos países, cada ciudadano pueda obtener gratuitamente uno cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo semanalmente.

“Vemos que los precios comerciales (de las PCR) están por las nubes y esto significa que para mucha gente están completamente fuera de su alcance. Por eso estamos proponiendo test gratuitos, preferiblemente todos ellos, o que al menos haya un límite en el precio, para que todo el mundo se lo pueda permitir. Ya ponemos límites a los precios de otras cosas y podemos decir que los test son esenciales”, incidió la coordinadora del grupo liberal, Sophie in 't Veld.

La diputada liberal recordó que esto no sólo beneficiaría a los turistas, sino a gente que "vive y trabaja en zonas fronterizas, que trabajan en el sector del transporte o que tienen que viajar por trabajo o motivos familiares", y que es una medida clave para asegurar que las personas que no tienen anticuerpos (porque no se han contagiado o porque no han recibido todavía la vacuna) pueden acceder a una PCR para usar su certificado de vacunación.