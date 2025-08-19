Patinetes eléctricos: los conductores de 'vehículos personales ligeros' deberán contratar un seguro obligatorio a partir de 2026

Cada vez son más las personas que optan por desplazarse en vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. En este contexto, la normativa avanza para adaptarse a las nuevas demandas e intereses, con el fin de garantizar la seguridad y protección de todos los usuarios de las vías públicas. Así, a partir del próximo enero, los dueños de estos medios de transporte deberán contratar obligatoriamente una póliza de responsabilidad civil para poder circular.

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente esta medida, a través de una modificación en la Ley de Seguros de Automóviles. Asimismo, el cambio legislativo supone también la creación de un registro de propietarios en la Dirección General de Tráfico (DGT), que comenzará a funcionar en los meses venideros; y define por primera vez el concepto de 'vehículo personal ligero': "aquél que circula por suelo mediante una o más ruedas, dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por un motor eléctrico que puede proporcionar una velocidad máxima de fabricación de entre 6 y 25 km/h, si su peso es inferior a 25 kg; o de entre 6 y 14 km, si su peso es superior a 25 kg".

Patinetes eléctricos: el seguro será obligatorio desde enero

Los patinetes eléctricos "deberán disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil", informan fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. "Se busca así compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos vehículos". Hasta ahora, cada vez que el conductor de uno de ellos ha estado involucrado en un accidente y se le ha considerado culpable, el tercero que ha sufrido daños personales o en su vehículo se ha visto desprotegido.

Entonces, el objetivo es que los propietarios de patinetes eléctricos dispongan de una póliza que cubra los daños causados a terceros, del mismo modo que ocurre con las motocicletas o los automóviles. Todo esto, surge a raíz del incremento de los VMP en las ciudades, así como a la imperiosa necesidad de reforzar la seguridad vial. Tal y como revela un informe elaborado por la Fundación MAPFRE, solo en 2024 se registraron 396 siniestros con patinetes eléctricos involucrados, un 23% más con respecto al año anterior.

Principales causas de los accidentes con patinetes eléctricos

Las principales causas de estos accidentes fueron la "colisión con otros vehículos (65%), las caídas (22%) y el atropello a peatones (10%)"; y, en total, perdieron la vida 14 personas, una de ellas un motorista fallecido en un siniestro con un vehículo de movilidad personal implicado. Por ese motivo, las autoridades instan a extremar las precauciones, seguir en todo momento las indicaciones de los organismos competentes y, a partir de enero, suman un nuevo requisito a la circulación con patinetes eléctricos.

La DGT será la encargada de crear el registro de VMP en nuestro territorio, aunque todavía no se ha revelado cómo será o cuándo se llevará a cabo; y, hasta que ese momento llegue, se desconoce el número exacto de patinetes eléctricos que ciruculan por nuestras ciudades. En cualquier caso, la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (fevemp) aseguró en 2024 que había aproximadamente 5 millones, una cifra que se ha mantenido al alza.