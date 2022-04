Los pediatras instan a recuperar la vacunación en menores y embarazadas

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha pedido, con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra entre el 23 y el 30 de abril, recuperar las coberturas de vacunación en los niños y adolescentes, así como en embarazadas, de cara a la protección de los recién nacidos.

Y es que, una de las consecuencias indirectas de la pandemia de Covid- 19 ha sido la pérdida de contacto de algunas personas y familias con el sistema sanitario, con la consiguiente interrupción en las actividades de prevención y promoción de la salud, incluida la vacunación rutinaria.

"En los primeros momentos de la pandemia se notificó en algunas comunidades autónomas un descenso de las coberturas de vacunación. Con posterioridad, y según se retomó la actividad en los centros sanitarios, la revisión del estado de vacunación de los pacientes ha sido una de las prioridades para los pediatras de Atención Primaria", ha explicado la coordinadora del Grupo de Patología Infecciosa de la AEPap, Rosa Albañil.

Disminución de la protección frente a infecciones

Sin embargo, prosigue, dado el curso fluctuante de la pandemia con sucesivas modificaciones en la organización de la asistencia, se cree que puede haber pacientes cuya inmunización "no es óptima. Y es que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad sobre coberturas de vacunación en población pediátrica correspondiente a 2020 (aún no definitivos), se observa una disminución en las coberturas de recuerdo de las vacunas de meningococo C de los 12 meses y la dTpa [difteria, tétanos y tosferina] a los seis años, y de ambas dosis de la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

"De hecho, en la actualidad sólo cinco comunidades autónomas cumplen el objetivo de alcanzar coberturas de vacunación del 95% con dos dosis de triple vírica a los 3-4 años de edad, lo cual resulta fundamental para impedir la circulación del virus del sarampión", ha recalcado el pediatra de A2 Atención Primaria y colaborador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Ángel Hernández Merino.

En este sentido, ha recordado que hace "muy pocos años" se registró en algunos países de Europa un elevado número de casos de sarampión vinculados a la disminución en las coberturas de vacunación. "No hay que olvidar que los procesos infecciosos pueden surgir en cualquier lugar del mundo y, debido a la globalización, los estilos de vida y los movimientos de las poblaciones, pueden hacer que se extiendan, tenemos ejemplos recientes, al resto del mundo", ha añadido la doctora Albañil.

En cuanto a otras inmunizaciones, la AEPap considera de especial interés la cobertura frente a la meningitis en los adolescentes. "El proceso de captación de estos pacientes, debido a un cambio en la administración de la vacuna, ampliando la cobertura frente a los serotipos A, W e Y, se interrumpió al iniciarse la pandemia de Covid-19, con el agravante de tratarse de personas, en general sanas, con escasos contactos con los servicios sanitarios. Por todo ello y según el último informe, las coberturas de inmunización frente a los meningococos en adolescentes son muy bajas en algunas comunidades autónomas", ha enfatizado el coordinador del grupo VacunAEPap, Ángel Carrasco.