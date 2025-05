Los perros más grande y más pequeño del mundo se reúnen en Estados Unidos

Dos perros estadounidenses que ostentan récords mundiales por sus tamaños extremos —Reginald, el perro más alto, y Pearl, la más pequeña— se han reunido a principios de este mes en una peculiar cita canina organizada por Guiness World Records que demuestra cómo la amistad puede surgir entre seres de dimensiones completamente opuestas.

Reginald (Reggie), un Gran Danés de siete años procedente de Idaho, sobresale entre la mayoría de canes con sus impresionantes 1,07 metros de altura desde el suelo hasta la cruz, lo que le ha valido el título de Guinness World Records como el perro macho más alto del mundo. Por su parte, Pearl, una Chihuahua de cuatro años residente en Florida, ostenta el título de la perra más pequeña con tan solo 9,14 centímetros de altura.

Aunque la diferencia de estatura entre ambos es enorme —aproximadamente 91,56 centímetros, similar a la altura de un bate de béisbol o una guitarra acústica—, sus dueños descubrieron que estos dos canes tienen muchas más cosas en común de lo que podría parecer a simple vista.

Los perros más grande y más pequeño del mundo / Guiness World Records

De cachorro diminuto a un gigante cariñoso

Cuando Reggie nació, era el más pequeño de la camada, y su dueño Sam se enamoró inmediatamente del diminuto cachorro de Gran Danés moteado. Aunque nunca habían tenido perros grandes antes, les resultaba atractiva la idea de ver crecer a un cachorro hasta convertirse en un enorme y cariñoso mejor amigo, sin imaginar las dimensiones que alcanzaría Reggie.

"Desde que lo conseguí hasta que tuvo aproximadamente un año y medio, creció sin parar", explicó Sam. "Todo el mundo comentaba lo alto que era. Nunca hemos conocido a otro perro más alto que él".

Antes de que se dieran cuenta, Reggie se convirtió en el perro macho más alto del mundo, aunque Sam asegura que sigue siendo un cachorro en su interior: "La personalidad de Reginald no se corresponde con su nombre, que lo hace parecer más regio o formal, pero en realidad es solo un bebé grande".

No obstante, la familia ha tenido que adaptar su rutina para acomodar el enorme tamaño de Reggie. Es tan grande que puede comer directamente de las encimeras, por lo que tuvieron que enseñarle a alimentarse solo de su cuenco, que está elevado más de 60 centímetros del suelo.

Pearl: pequeña en tamaño, grande en personalidad

Pearl, la diminuta perra de Florida de 9,14 centímetros de altura, es adorada por sus dueños, la familia Semler. Tras experimentar complicaciones de salud en su vida personal, el médico de la pareja les recomendó compartir su amor y cuidados con un perro, y Vanesa, la esposa, sintió una conexión inmediata con la pequeña Pearl.

"Es pequeña en tamaño, ¡pero tiene una gran personalidad!", afirma Vanesa. "Algunas personas como yo no podemos tener hijos humanos, así que los perros son realmente parte de la familia, y eso es muy importante", explica. "Creo firmemente que las personas que cuidan y aman a los animales también cuidan y aman a otros seres humanos".

Un encuentro inolvidable

Para evitar a Reggie las molestias de subir a un avión, el encuentro tuvo lugar en el hogar de los Johnson en Idaho Falls entre el 4 y 5 de abril. Vanesa y Sam colocaron a la pareja de canes en el sofá, y Reggie se tumbó para ponerse al nivel de los ojos de Pearl, acostumbrándose de inmediato a la pequeña perra. Pearl corría felizmente de un lado a otro sobre las gigantescas patas de Reggie.

Tal como habían previsto sus dueños, Pearl y Reggie se hicieron amigos rápidamente y comenzaron a deambular juntos por la casa. "Fue un día realmente divertido y emocionante", dijo Vanesa. "Él era absolutamente adorable, juguetón como Pearl".

Una vez que todo fue minuciosamente olfateado en el interior, la pareja salió al jardín trasero para correr y liberar su energía acumulada. "Me sorprendió que Pearl no tuviera más miedo de Reggie. Pero estaba tan emocionada e interesada en él, y él estaba como '¡vaya, no tengo ni idea de qué es eso!'", bromeó Sam.