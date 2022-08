Piromanía: ¿Qué lleva a una persona a provocar un incendio?

En las últimas semanas, España ha enfrentado numerosos incendios en distintos puntos de su geografía. Imágenes como las del fuego de Losaico, el segundo mayor incendio en España hasta la fecha desde que se tiene registro de los mismos, son sobrecogedoras. Hectáreas devoradas por las llamas que dejan a su paso la desolación en forma de terrenos calcinados.

El cambio climático, que se traduce en problemas como la sequía y las temperaturas récord, así como la disminución de las actividades de pastoreo pueden ser algunos de los factores que influyen en el aumento de este tipo de desastres naturales. Pero, ¿Qué pasa cuando hablamos de incendios provocados? ¿Qué lleva a una persona a cometer este tipo de delito?

Jesús Navarro Muñoz, psicólogo sanitario del gabinete sevillano Spica, ha hablado con este medio para resolver las dudas que acompañan a este tipo de suceso.

-¿Qué lleva a una persona a provocar un incendio?

-En primer lugar, me gustaría diferenciar entre piromanía y persona incendiaria. Las personas incendiarias provocan incendios de forma premeditada y, en la mayoría de las ocasiones, para lucrarse a nivel económico (por ejemplo cobrar el seguro o habilitar zonas para construir), aunque también se pueden originar incendios por descuidos.

-¿Cuándo hablamos de piromanía?

La piromanía es un trastorno del control de impulso (como la cleptomanía). Los pirómanos provocan incendios para aliviar la tensión y la ansiedad o por la sensación de euforia instantánea que el fuego les provoca.

-¿Qué características tiene una persona con tendencia a la piromanía?

Según DSM- 5 (APA 2013) los criterios diagnósticos de la piromanía son los siguientes: A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada enmás de una ocasión.B. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo.C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y sucontexto (p. ej., parafernalia, usos, consecuencias).D. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciaro participar en sus consecuencias.E. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico,ni como expresión de una ideología sociopolítica, ni para ocultaruna actividad criminal, expresar rabia o venganza, mejorar lascondiciones de vida personales, ni en respuesta a un delirioalucinación, ni como resultado de una alteración al juicio (p. ej., tras-torno neurocognitivo mayor, discapacidad intelectual [trastornodel desarrollo intelectual], intoxicación por sustancias).F. La provocación de incendios no se explica mejor por un trastornode la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial.

-¿Existe algún tipo de trauma o factor desencadenante de este tipo de trastorno?

-Aunque no siempre es el caso, la piromanía es más frecuente en personas que han sufrido abusos sexuales o físicos o que sufren abandono o negligencia por parte de sus padres.

-¿Puede tratarse y curarse una persona pirómana?

-Detectar de forma precoz la piromanía es muy importante para el tratamiento. El método más utilizado para el tratamiento es la terapia cognitivo conductual, donde entre otras cosas se enseña a la persona a desarrollar estrategias alternativas a la conducta incendiaria y formas más sanas de liberar la ansiedad. Es muy importante incluir a la familia/amistades a la hora del tratamiento psicológico para que el paciente pueda usarla como red de apoyo y para reforzar los logros que vaya adquiriendo en terapia. Por lo tanto la piromanía sí se trata y hay muchos casos documentados donde los individuos diagnosticados de piromanía ya controlan sus conductas disruptivas.

-¿Existe el efecto llamada en estos casos?

El efecto llamada es un tema muy comprometido y a la vez complicado de abordar. Hay colegas que refieren que sin visibilidad es muy difícil realizar una buena prevención o adquirir recursos para tratar los problemas, recientemente hemos tenido un tema muy polémico con los suicidios y hasta que no se ha visibilizado no se han tomado medidas (creación del teléfono 024).

-Ante la desolación e impotencia colectiva que generan estas catástrofes, ¿Qué mensaje lanzaría a la sociedad?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la mayoría de los incendios son provocados por incendiarios y no por pirómanos, no obstante, si una persona se siente identificada con este trastorno, no tiene que generarle ningún estigma, lo que le recomiendo hacer es pedir ayuda y acudir a un profesional de la salud mental. Debemos evitar cronificar este tipo de respuestas desadaptativas, ayudando a gestionar sus emociones y ofreciéndole estrategias para controlar sus impulsos.