La polémica de las tunas: ¿deberían ser mixtas?

¿Deben ser las tunas siempre mixtas o deben continuar como hasta ahora, con formaciones masculinas y femeninas? Es el debate que se ha abierto en las últimas horas tras decir el ministro de Universidades, Joan Subirats, que está en contra de que tanto la tuna como los colegios mayores adscritos a las universidades públicas separen por sexo.

"La tradición de la tuna y de los colegios segregados no me parece que sea una tradición a conservar, sobre todo si esos colegios universitarios están adscritos a universidades públicas que tienen sus estatutos, sus valores", señaló en una entrevista a Europa Press Subirats, quien apostó por "tradiciones universitarias que se puedan renovar". "Me parece bien que en alguna Universidad haya una tuna, pero no porque esto siempre haya sido así tiene que continuar siendo así", dijo.

Tras ser modificada a su paso por el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Universidades (LOSU), que deberá ahora ser aprobada en el Senado, impedirá a los colegios mayores adscritos a la Universidad pública segregar por sexo.

El ministro ha recalcado que "es normal" que las universidades públicas velen por que aquellos centros que sean adscritos tengan en cuenta "que haya una cierta coherencia de los valores que defiende una y otra institución" ya que, en su opinión, la segregación por sexo "no es algo que caracterice a las universidades públicas".

Este cambio se produjo tras una enmienda de Más País-Equo registrada después de que se hiciera viral un vídeo redes sociales en el que alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica (femenino) profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

Los tunos rechazan la idea de Subirats: "Es como acabar con el fútbol masculino y femenino"

Tunos de distintas universidades españolas han rechazado la idea del ministro de Universidades.

"No es cuestión de machismo ni feminismo, es igual que decir que quiere acabar con la tradición de que el fútbol sea masculino y femenino, que sea mixto", ha señalado a Europa Press Billy, tuno de la Facultad de Medicina de Murcia. El motivo por el cual, a juicio del tuno, hay "muy pocas" tunas mixtas en España o "prácticamente ninguna" es por un tema "musical". "Por el tipo de voz, las tunas suelen ser masculinas o femeninas", ha justificado el tuno, quien, no obstante, ha destacado que en Portugal "sí que hay muchísimas tunas mixtas".

En los últimos diez o veinte años en España, según el tuno murciano, creador del portal tunos.es, la mayoría de las tunas nuevas que se han formado "han sido femeninas". "Las mujeres tampoco quieren formar tunas mixtas, quieren tunas femeninas", ha afirmado.

En la misma línea, el tuno de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén Antonio Benavente, conocido como 'Tranquilo', considera que está"mal" la postura del ministro ya que "las tradiciones deben mantenerse siempre". "No estoy de acuerdo, no me importa que haya tunas femeninas, pero las tradiciones se respetan", ha sentenciado.

Desde la Tuna del Distrito de Granada, Anacleto también se ha posicionado en contra de "suprimir una cosa por la otra", por lo que ha apostado por que "haya diversidad": "Debe haber de todo, tunas masculinas, femeninas y si quiere haber mixtas que haya mixtas". El tuno ha asegurado que la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, quería "hacerlas mixtas" pero que tanto las tunas masculinas como la tuna femenina de la Facultad de Medicina "dijeron que no, que ellas querían estar como están".

Por su parte, una de las tunas de la tuna femenina de la Universidad Complutense de Madrid opina que "debería haber de todo: tunas masculinas, femeninas y mixtas". La tuna está en contra de que "haya circuitos de tunas masculinas y femeninas": "Eso debería ser siempre mixto y, en la medida de lo posible, equitativo. Que los premios fueran los mismos para todos y que las valoraciones fuesen las mismas".

Otra tuna de la tuna femenina de Alicante ha mostrado su oposición "a que desaparezcan las tunas tal y como están ahora: masculinas y femeninas" y ha reconocido que, aunque no le gusten, no se opone a que haya tunas mixtas. "Es meterse en una cosa que, por muy ministro que sea, a él ni le va ni le viene", ha sentenciado.

Para Antonio, tuno de la Tuna de Peritos Industriales de Jaén, la tuna "se forma como le da la gana porque es un grupo musical". Esto huele a historia sectaria ideológica", ha advertido el tuno, que ha recordado que las tunas "las han formado gratuitamente y desinteresadamente los tunos".

Por último, un tuno de Córdoba ha explicado que hace "muchísimo tiempo" que las tunas no dependen de sus facultades, por lo que "no hay ningún contacto entre la tuna y sus facultades", que "no subvencionan a la tuna". Por ello, ha afirmado que ni el ministro de Universidades, ni el rector, ni el decano podrían decirle a la tuna "que tiene que disolverse por no ser mixta": "Nos podría entrar un ataque de risa".