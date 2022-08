Una polipíldora reduce la mortalidad cardiovascular en un 33% tras sufrir un infarto

Una polipíldora desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer reduce la mortalidad cardiovascular en un 33% en pacientes tratados tras sufrir un infarto. Los resultados del estudio Secure, publicados en The New England Journal of Medicine, se han presentado en el Congreso Europeo de Cardiología que celebra en Barcelona.

La polipíldora incluye aspirina, un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina y una estatina. Tres medicamentos en uno que simplifican el tratamiento. Para Ferrer, los resultados del estudio suponen un gran impacto para los pacientes y los sistemas sanitarios.

El estudio Secure, financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, se ha llevado a cabo durante tres años en siete países europeos, entre ellos España. En él han participado 2.499 pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio. Casi un 80% de ellos tenían hipertensión y más de la mitad diabetes o antecedentes de tabaquismo.