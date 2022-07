El posado del matrimonio Zelenski en Vogue incendia las redes

Después de mujeres como Jacqueline Kennedy, Lady Diana o Michelle Obama, Olena Zelenska ha protagonizado su primera portada de ´Vogue USA´. La Primera Dama ucraniana, que utiliza el formalismo eslavo para escribir su apellido de casada, ha aparecido en la portada de esta famosa revista junto a su marido, el presidente Volodomir Zelenski, bajo el título `El Retrato de la Valentía´.

La imagen de la primera dama se había mantenido en el anonimato, pero desde que Rusia invadiese Ucrania el pasado 24 de febrero, Zelenska se ha convertido en una de las protagonistas del drama humanitario, representando a las mujeres, así como a la lucha de las familias ucranianas en medio de la tragedia que asola a su país desde hace meses.

La revista `Vogue´ ha entrevistado a la pareja presidencial envueltos en el sonido de las constantes sirenas antiaéreas. En la portada, Zelenska aparece agarrando la mano de su marido, situada delante de él en la fotografía. La presidente declaró en la entrevista que "estos han sido los meses más horribles de mi vida y, francamente, nadie sabe cómo he conseguido guiarme emocionalmente".

Lejos de mantenerse a un lado, el presidente ucraniano también ha aprovechado al oportunidad para dejar declaraciones, una de las más emotivas es en la que dice ver en su esposa a su "mejor amiga". Además, ha afirmado en la entrevista que "Las primeras semanas después del estallido de la guerra estábamos simplemente conmocionados. Después de Bucha entendimos que era una guerra destinada a exterminarnos a todos".

Los encargados de realizar la portada han sido la fotógrafa Annie Leibovitz y su equipo de producción, que han fotografiado al presidente y a la primera dama en diferentes puntos de Kiev, la capital ucraniana, puntos tan diferentes como la oficina presidencial o el aeropuerto de de Antonov, donde se les puede ver rodeados de mujeres militares. La mujer del presidente también ha querido aprovechar la entrevista para pedir armas para la guerra: "Estoy pidiendo algo que nunca habría querido pedir: pido armas, no armas que se vayan a utilizar para librar una guerra en tierra ajena, sino para proteger el propio hogar y el derecho a despertarse vivo en ese hogar".

Por último, Olena Zlenski ha agradecido el haber parecido en esta revista, denominada la Biblia de la moda, diciendo que "Estar en su portada es un gran honor para mí y para la gente famosa y destacada del mundo. Lo único que deseo es que ninguno de ellos tenga que sufrir una guerra en su país para lograrlo".

Pero parece que esta 'romantización' del conflicto bélico no ha gustado en absoluto a la mayoría de los usuarios, que consideran "fuera de lugar" este posado del matrimonio.

