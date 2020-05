Los prelados denuncian que el coronavirus es una excusa contra la libertad de culto

Cuatro cardenales, varios obispos, científicos y teólogos, todos ellos claramente posicionados contra el papa Francisco, han firmado una carta en la que denuncian que las medidas que se están aplicando para frenar el coronavirus son un "pretexto" para acabar con la libertad de culto, de expresión y de movimiento.

La carta ha sido redactada por el exnuncio en Estados Unidos Carlo Maria Viganò, quien pidió la renuncia del papa Francisco al asegurar que conocía desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Theodore McCarrick.

El documento titulado Por la Iglesia y por el mundo ha sido firmado por los cardenales Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino; Gerhard Ludwig Müller, exprefecto de Doctrina de la Fe; Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong y Janis Pujats, arzobispo emérito de Riga (Letonia).

Aunque tras publicarse la misiva con las firmas, el cardenal Sarah se desmarcó de la iniciativa y escribió en Twitter: "Un cardenal prefecto, miembro de la Curia romana tiene que observar una cierta restricción en asuntos políticos. No debe firmar peticiones en tales áreas. Por eso pedí explícitamente a los autores de la petición titulada Por la Iglesia y por el mundo que no mencionaran mi nombre".

A Cardinal Prefect, member of the Roman Curia has to observe a certain restriction on political matters. He shouldn't sign petitions in such aereas. (1)