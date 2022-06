La pubertad se adelanta cada vez más y esta es la razón

La pubertad en los niños y niñas siempre se ha solido dar entre los 7 y 10 años normalmente. Desde los años ochenta se han ido realizando estudios en Europa y Estados Unidos donde se comprobaba que había una tendencia de edad cada vez más temprana al iniciar la pubertad, esto se daba sobre todo en las niñas. Es decir, la edad a la que se comienzan a desarrollar y manifestar los cambios corporales en la maduración sexual es cada vez menor.

En estos estudios se mostraba una tendencia de adelanto de la pubertad en las niñas de aproximadamente tres meses por década. El inicio del desarrollo de los senos se ha experimentado un cambio mayor en comparación con la primera menstruación. Sin embargo, en los niños, aunque se ha observado un patrón similar al de las niñas, es mucho menos cambiante y representativo.

El doctor Frank Biro, perteneciente al centro de medicina de adolescentes del Hospital de Niños de Cincinnati, explicó que la pubertad se ha adelantado entre uno y dos años desde principios del siglo XX.

Paul Kaplowitz, profesor emérito de Pediatría en el Children's National Hospital de Washington, también ha comentado que “He preguntado a mis colegas de todo el mundo, y muchos de ellos me dicen que sí, que están observando una tendencia parecida”. Aún no se sabe si esta tendencia es producto de un mayor estrés en el ser humano, de un estilo de vida más sedentario o debido a que los padres estaban suficientemente cerca y atentos de sus hijos para notar estos cambios tan prematuros.

¿Estamos ante una nueva normalidad?

La escala de pubertad establece que normalmente comienza a los 8 años o después en el caso de las niñas y a los 9 o después en el caso de los niños. Si la pubertad comienza antes de esos límites, los médicos deben examinar al niño para detectar si tienen algún trastorno hormonal llamado pubertad precoz central. Este trastorno puede provocar una pubertad a una edad muy temprana.

Uno de los factores que más inquietan a la comunidad científica es exista una posible relación entre el adelanto de la pubertad y los factores ambientales. Según un estudio publicado por el investigador Stefano Stagi (“Increased incidence of precocious and accelerated puberty in females during and after the Italian lockdown for the coronavirus 2019 -COVID-19- pandemic”) tras la pandemia hubo un incremento de casos de pubertad precoz, especialmente en mujeres, durante y después del confinamiento. Factores como el IMC y el uso de dispositivos electrónicos podrían haber influido en la pubertad de los más jóvenes.

Aunque todavía no hay una confirmación de en qué grado o cómo afectan determinados factores ambientales, sí que se sospecha que la exposición prolongada a pantallas, la mala alimentación y/o los disruptores endocrinos podrían tener que ver en este hecho.

Algunos expertos sostienen que este umbral de edad debería reducirse. De lo contrario, niños que están sanos podrían ser mandados y remitidos a especialistas para que sean sometidos a procedimientos médicos innecesarios. Estos procedimientos pueden resultar físicamente agotadores para los niños y costosos para las familias.