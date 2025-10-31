Las mejores películas que no dan miedo para ver con niños en Halloween

Te guste o no, Halloween ha llegado para quedarse y en cada rincón de España se van a celebrar fiestas bajo esta temática. Para quien opte quedarse en casa disfrutando del viernes noche con niños pequeños que reclamen algún contentido que despierte algo parecido a llevarse un susto sin que sea desagradable, aquí se muestra una selección de películas aptas para menores de diez años que lejos de ser espeluznantes son de disfrute asegurado y podrían pasar por la clasificación de 'peli apta para la noche de Halloween'. Las plataformas donde están las películas disponibles que se indican son bajo suscripción de pago.

La saga completa de Harry Potter

El mundo Potter y cómo los magos, alejados de los muggles, aprenden en el colegio de Howarts de magia y hechería embrujó en el año 2000 a toda la generación millenial; y mientras llega la anunciada serie en Max a partir de 2027, se puede seguir disfrutando de las ocho películas basadas en la conocida serie de J. K. Rowling. Los peques más miedoso pueden empezar con la primera. Están todas en Movistar y Max.

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Casper

En 2025 seguimos viendo a Christina Ricci como una de las protagonistas de Miércoles, la famosa serie de Netflix, pero ella comenzó muy jovencita en el cine, y una de sus primeras apariciones es interpretando a Catherine, la chica que se muda junto a su padre a la mansión donde habita un peculiar y simpático fantasma: Casper (1995). También los millenials recordarán el famoso juguete de la masión que todos pidieron por Reyes Magos y ahora los coleccionistas buscan en Wallapop. Se puede ver en Movistar y Disney+.

Casper

El retorno de las brujas

Estrenada en 1993, tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney que ha vuelto ahora con fuerza tras el estreno de su segunda parte, más de 30 años después. Se puede ver en Disney+.

Hocus Pocus

La novia cadáver

Uno de los clásicos para niños del universo Tim Burton es sin duda la película que comienza con un chico que pone un anillo de compromiso en el dedo de una mujer muerta. Lo que no sabe es que la muerta reclamará sus derechos como prometida. Estrenada en el año 2005, es una de las candidatas para ver esta noche. La música pone el toque perfecto del universo del cineasta. Se puede ver en Netflix.

La novia cadáver

Pesadilla antes de Navidad

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. Se puede ver en Disney+.

Pesadilla antes de Navidad

Los Gremlis

No lo mojes, que no le del sol y jamás alimentarlo después de medianoche... Sabemos que hablamos de un gremli, pero en su momento el pequeño Billy no tenía ni idea de en qué podría convertirse esta criatura. Esta tierna historia familiar se convierte en una comedia fantástica llena de desastres, travesuras y criaturas descontroladas que transforman la Navidad en una pesadilla divertida. Gremlins (1984), producida por Steven Spilberg's sigue siendo un clásico que mezcla humor, terror y encanto ochentero a partes iguales. Atención porque esta película quizás es convenitente verla pasados los 13 años, de hecho fue el filme que hizo que se comenzara a hacer la clasificación respecto a las edades recomendadas. Se puede ver en Movistar y en Max.