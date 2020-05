¿Qué pueden hacer en las islas en Fase 1 que el resto aún no?

España vive inmersa en la llamada fase 0, el primer paso hacia la ansiedad "nueva normalidad" de la que hablan las altas esferas, un nuevo concepto que aún no se sabe a ciencia cierta cómo será y en qué consistirá. Hasta el 11 de mayo estará en vigor dicha fase a la que le seguirá la 1, la cual disfrutan ya en las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Estos oasis paradisíacos del territorio español, debido a su bajo índice de positivos en todo lo que está durando el interminable estado de alarma, han conseguido evadir la fase 0 y su pistoletazo de salida ha comenzado en una fase 1 que les permitirá más libertades que al resto de España.

Aunque los pasitos son pequeños y con mucho recelo, la libertad de restricciones en las islas cambia por completo la perspectiva y la vida de sus habitantes. Algo más de diez contagios entre las cuatro islas y en las de origen canario "hace más de 28 días no tienen ningún caso confirmado, ningún caso ha requerido ingreso en UCI, no ha habido ningún fallecido, no se ha producido ningún caso en trabajadores sanitarios y tampoco hay ningún caso en residencias de mayores", según ha indicado en declaraciones oficiales el Ministerio de Sanidad. ¿Qué pueden hacer los vecinos de las islas?.

Terrazas abiertas al 50%

Se podrá llevar a cabo la apertura de terrazas en bares y restaurantes con un aforo máximo del 50% de su capacidad. También pueden abrir hoteles y de alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones.

Reuniones de hasta 10 personas

Empieza a desaparecer la soledad y las reuniones con familiares y amigos se podrán llevar a cabo hasta un máximo de diez personas, tanto en lugares públicos como en domicilios.

Apertura del pequeño comercio sin cita previa

Pueden abrir sus puertas pequeños comercios de hasta 400 metros sin cita previa. Además, trasladarse a las segundas viviendas ya no será un problema. En la apertura de locales en la fase 1 se debe incluir un horario preferente para los mayores de 65 años que son el colectivo más vulnerable al Covid-19. Las zonas de culto como iglesias o mezquitas podrán acoger a los feligreses en un tercio de su aforo.

Las islas son un paraje idílico para las vacaciones pero, en estos momentos, también ofrecen rayos de luz y esperanza ante un estado de alarma, una libertad carcelaria que parece, esta vez sí, que está llegando a su fin.