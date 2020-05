Juan Carlos Quer defiende la validez de la condena del asesino de su hija

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, se ha mostrado confiado en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirme la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, por la que fue condenado a prisión permanente revisable José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle.

Lo ha hecho antes de entrar a la vista de apelación fijada en la Sala de lo Civil y Penal del TSXG para este martes tras el recurso presentado por la defensa contra una sentencia condenatoria por la agresión sexual y asesinato de la joven madrileña, de 18 años, a la que se perdió la pista durante las fiestas de A Pobra (A Coruña), en agosto de 2016.

Su cuerpo fue localizado, tras la detención de Enrique Abuín por otra agresión, en el interior de un pozo en la parroquia de Asados 500 días después. Tras un juicio que duró 11 días, el jurado popular consideró a Enrique Abuín culpable de haber agredido sexualmente a Diana Quer y de matarla intencionadamente después de cometer la agresión, con la intención de ocultar su primer delito.

"Espero la serenidad, el juicio objetivo, para que a este individuo se le confirme la condena y tengamos tiempo de cerrar nuestro duelo", ha expuesto a los medios de comunicación Juan Carlos Quer, quien ha reiterado que confía en la Justicia. "Siempre", ha sentenciado al ser preguntado a este respecto en unas declaraciones en las que ha calificado a José Enrique Abuín como "un depredador".

Intencionalidad sexual

Por otra parte, pese a admitir el derecho de la defensa al recurso, ha rechazado que haya sido "la opinión pública" la que haya condenado a El Chicle. "Nada más lejos de la realidad, nunca en la historia de nuestro país se ha celebrado un procedimiento con más transparencia, retransmitido en directo, en los supuestos más escabrosos, a toda España", ha expuesto.

A ello, ha sumado "todas las pruebas" aportadas por la Guardia Civil y las periciales. "Diana no pudo decir de un modo más elocuente no es no que pagando con su propia vida y estando depositada en el pozo 500 días para que se cuestione si la intencionalidad de este individuo era o no sexual", ha expuesto el padre de la joven madrileña.

"La intencionalidad era sexual con Diana y con la niña de Boiro con la que intentó, utilizando el mismo modus operandi, meterla en un maletero". "Y hubiera terminado en el mismo pozo en el que terminó Diana", ha apostillado. Además, ha rechazado que "individuos" como El Chicle sean "reinsertables". "Son sujetos que en el ámbito carcelario se comportan como la hermana de la caridad, pero cuando salen de prisión vuelven a cometer nuevos asesinatos y violaciones".

Por todo ello, y apelando a PSOE y a Podemos en particular, ha defendido la prisión permanente revisable argumentando que el cumplimiento íntegro de las condenas "no es garantía de la rehabilitación del reo". Al hilo de ello, ha lamentado que, después de las firmas que entregó en el Congreso sobre esta cuestión, no recibiese "una sola respuesta, para una conversación de cinco minutos".

Acusación particular

Por su parte, el abogado que representa a los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha pronosticado una vista de apelación "dura" en base a un recurso de la defensa "de 160 páginas, impugnando toda la prueba".

Con todo, se ha mostrado confiado en un veredicto favorable a esta parte. Así, ha calificado de "impecable" la sentencia que condenó a José Enrique Abuín y ha defendido que el veredicto del jurado está "bien motivado". Con todo, ha instado a "esperar" al desarrollo de la vista.

Argumentos de la defensa

La defensa de Enrique Abuín, que ejerce la letrada Fernanda Álvarez, mantiene su tesis de que en el proceso contra Abuín Gey se "vulneraron" las garantías y derechos básicos del acusado y que éste estuvo encaminado a confirmar una "condena social" a la que ya se había llegado previamente.

La abogada cree que las pruebas recabadas por las partes fueron "subjetivas" y, en algunos casos, "falsas", y atribuye a los medios de comunicación la labor de "crear" la idea de que se trataba de "un monstruo", al tiempo que advierte una "obsesión por inculpar" a Enrique Abuín. Frente a eso, defiende que se trató de una muerte accidental, como argumenta El Chicle.