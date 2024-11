El reencuentro con beso incluido de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet 27 años después de Titanic

Esta semana, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio volvieron a compartir escenario, recordando la inolvidable conexión que los unió desde su colaboración en Titanic. El emotivo momento tuvo lugar en un evento especial para la proyección de la nueva película de Winslet, Lee, en el teatro Harmony Gold de Los Ángeles.

En Lee, que se estrenó en cines en septiembre, Winslet interpreta a la legendaria fotógrafa de la Segunda Guerra Mundial Lee Miller. Junto a ella, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg y Alexander Skarsgård completan el destacado reparto.

El momento más conmovedor de la noche llegó cuando DiCaprio subió al escenario para presentar a su compañera y amiga durante décadas, dedicándole un apasionado discurso.

“Kate Winslet se ha dedicado a esta película y a honrar el legado de Lee Miller durante más de nueve años,” expresó DiCaprio. “Recuerdo cuando me habló de este proyecto por primera vez. Ha sido una verdadera pasión para ella, y esta travesía refleja la profundidad de su compromiso y su dedicación para contar historias que merecen ser recordadas”.

El actor añadió con admiración: “Kate, mi querida amiga, tu trabajo en esta película ha sido simplemente transformador. Sigo impresionado por tu fortaleza, tu integridad, tu talento y tu pasión en cada proyecto que realizas. Así que, sin más preámbulos, una de las grandes artistas de mi generación: la única e inigualable Kate Winslet”.

Visiblemente emocionada, Winslet subió al escenario. “Ni siquiera puedo mirar a Leo ahora mismo o me pondré a llorar”, confesó. También agradeció al equipo que hizo posible Lee. “Hacer esta película fue realmente un esfuerzo de personas que estuvieron dispuestas a apoyarme para contar una historia que podría haber permanecido oculta para siempre”.

Una amistad sellada en la gran pantalla

Winslet y DiCaprio han compartido escena en dos películas inolvidables: el icónico drama romántico Titanic (1997), dirigido por James Cameron, y el desgarrador Revolutionary Road (2008), dirigido por Sam Mendes.

En Titanic, la pareja interpretó a Jack y Rose, enamorados separados por las barreras de clase y el destino trágico del famoso barco. En Revolutionary Road, exploraron un matrimonio fracturado en los suburbios de los años 50, en una actuación que volvió a demostrar su química y talento mutuo.

Recuerdos de Titanic

Winslet también aprovechó para recordar anécdotas detrás de cámaras de Titanic, específicamente sobre las dificultades de filmar el famoso beso entre Jack y Rose en la escena “I’m Flying”. Aunque DiCaprio es recordado como un galán de cine, Winslet bromeó sobre las complicaciones técnicas del rodaje:

“¡Dios mío, es todo un romántico! No es de extrañar que todas las chicas del mundo quisieran que Leonardo DiCaprio las besara”, dijo entre risas. “Pero no es tan maravilloso como parece. Teníamos tanto maquillaje que, después de cada toma, parecía que me había comido una barra de caramelo porque su maquillaje terminaba en mí”.