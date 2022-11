¿Es necesario regalar si no se asiste a una boda?

Aunque no haya nada que lo especifique, los invitados a una boda suelen hacer un regalo a los novios a modo de agradecimiento por la invitación. Pero, ¿Qué pasa si el invitado no puede asistir al evento? ¿Se mantiene el regalo o no se regala a los recién casados?

Como ya se ha mencionado, no hay una regla establecida sobre si hay que hacer o no regalos pero, sin embargo, los invitados suelen considerar necesario este detalle como acto de agradecimiento, incluso si no vas a poder asistir. Ese regalo, por su parte, será más o menos elaborado dependiendo de la relación que se tenga con la pareja.

El regalo estrella, independientemente de si se asiste o no, es el sobre con dinero o la transferencia bancaria. No obstante, son muchos los que prefieren un regalo personal más original o, por su parte, una tarjeta regalo de marcas concretas.

Si prefieres regalar algo más personal, algunas de las ideas más originales son los cuadros personalizados, la vajilla para el hogar, un pack de experiencias en parejas, mobiliario e incluso viajes organizados.

Además de esto, son muchas las parejas que realizan listas de bodas donde incluyen todos aquellos regalos que les gustaría obtener. Cabe destacar que grandes plataformas de venta online, como Amazon, tienen su propio apartado para poder crear listas de bodas personalizadas, pudiendo enviar esta a través de la propia aplicación y sabiendo, además, quién envió cada regalo en concreto gracias a su lista detallada de compra. De igual forma, otras empresas, como El Corte Inglés, cuentan con este tipo de listas desde hace años.

Pero si por el contrario el regalo elegido es el dinero, ¿Cuánto se debe regalar? Pues bien, no hay una cantidad establecida, ya que esto dependerá del tipo de boda y el costo de la misma. La cantidad a regalar suele ser el precio del cubierto, es decir, lo que costaría el menú que los novios han elegido para su gran día. Este suele rondar entre los 100€ y los 200€. Sin embargo, una vez calculado esto, y si finalmente no puedes asistir a la celebración, el total de dinero que se regalará rondará en torno al 50% de la cantidad que se daría si se asistiera de manera presencial. No obstante, la última palabra está en cada persona, su relación y su situación personal. Y, para los recién casados, no hay mayor regalo que la compañía de sus seres queridos.