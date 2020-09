Botsuana: Una cianobacteria fue la causante de la muerte de cientos de elefantes

El misterio sobre la muerte de más de 300 elefantes ha sido resuelto. Durante meses se ha estado investigando sobre qué era el causante de la muerte de los 300 paquidermos en Botsuana. En este sentido desde el principio se había descartado el antrax, a los furtivos, la falta de alimento o agua y también los venenos.

Y el causante de las muertes ha sido una cianobacteria. Ha sido el Gobierno del país el que ha informado de que el causante de los fallecimientos de estos gigantes africanos es esta cianobacteria. Las autoridades han concluido que es la causa tras numerosas pruebas científicas que habían encargado los propios gobernantes de Botsuana.

Las cianobacterias tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis y se encuentran dentro del agua. En muchos casos pueden producir toxinas que envenenan la fauna terrestre y marina, incluidos trastornos para el ser humano.

Tests have detected toxins found in cyanobacterial neurotoxins (bacteria found in water) as the cause of Elephant deaths. Video in both English and Setswana 🇧🇼🐘 | https://t.co/YBJQD7MA1o 📹 Botswana Television (BTV)

Las cianobacterias son organismos antiguos que se caracterizan por conjugar el proceso de la fotosíntesis oxigénica con una estructura celular típicamente bacteriana. Al ser responsables de la primera acumulación de oxígeno en la atmósfera, las cianobacterias han tenido una enorme relevancia en la evolución de nuestro planeta y de la vida en él. En la actualidad presentan una amplia distribución ecológica, encontrándose en ambientes muy variados, tanto terrestres como marítimos, e incluso en los más extremos,

Cyril Taolo, subdirector del Departamento de Fauna Salvaje y Parques Nacionales de Botsuana, anunció enque el número de elefantes muertos por este motivo ascendió a unos 330.

After the Government of Botswana concluded that harmful algal blooms killed hundreds of elephants, it is vital that we understand which algae & toxins are involved. Thanks to everyone who donated to this project, which aims to do just that! @vicfallswild https://t.co/Sf8J9PKK90