Rusia libera a un ciclista francés al que detuvo cuando cruzó su frontera para intentar batir un récord mundial

Un tribunal de Primorie, en el extremo oriente de Rusia, liberó este jueves al ciclista francés Sofiane Sehili, quien cruzó ilegalmente la frontera rusa, y le condenó una multa de 50.000 rublos (unos 620 dólares) tras detenerle durante mes y medio. "Me siento muy aliviado por la sentencia. Y me alegra que el tribunal haya tomado una decisión que considero muy justa", declaró Sehili citado por RIA Nóvosti.

El Tribunal de Distrito de Pogranichni, en la región de Primorie, a orillas con el mar de Japón en el Lejano Oriente, señaló que Sehili es culpable de cruzar ilegalmente la frontera rusa y le perdonó la multa tras permanecer detenido entre el 4 de septiembre y el 20 de octubre. Previamente, las autoridades locales informaron de que el ciclista, Sofiane Sehili, fue detenido por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera en la región de Primorie cuando trataba de batir un récord mundial al cruzar Eurasia en el menor tiempo posible.

Al parecer, al ciclista, quien tenía un visado electrónico, se le denegó el paso a través de un puesto fronterizo entre Rusia y China, por lo que decidió tratar de cruzar ilegalmente a través del bosque.

La ruta de Sehili, de 44 años, comenzó en Cabo da Roca (Portugal) y debía terminar en la ciudad rusa de Vladivostok, a unos 150 kilómetros por carretera de la frontera china donde fue detenido. En poco más de 60 días, el deportista cruzó 17 países y recorrió cerca de 17.000 kilómetros. Sehili ya había cruzado la frontera rusa desde Georgia para posteriormente entrar en Kazajistán.