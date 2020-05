Salsero, la primera escuela de baile online internacional

Son muchas las actividades que miles de españoles nos hemos lanzado a practicar durante los interminables días de cuarentena. Yoga, entrenamientos HIIT, tablas de ejercicios… pero ahora, gracias a una start up sevillana, también es posible adentrarse en el mundo del baile.

La joven empresa sevillana Salsero, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Danza como cada 29 de abril, ha puesto en marcha la plataforma E-Dancer, un Marketplace on line en el que alumnos de todo el mundo pueden iniciarse, continuar o perfeccionar sus estudios de danza. Esta nueva plataforma busca desarrollar las habilidades de cada alumno (no es necesario tener experiencia en baile, solo ganas y un poco de imaginación) en distintos tipos de disciplinas, desde el flamenco a twerking, pasando par salsa, tango o ballet, entre otras muchas.

Disponible en inglés y español (en breve incorporarán más idiomas), tanto bailarines como profesores pueden publicar sus cursos, clases sueltas e, incluso realizar directos para resolver en tiempo real las dudas de los pupilos. Además, han creado el primer mercado virtual dedicado exclusivamente al mundo del baile, en el que, además de las clases, ofrecen un amplio abanico de servicios como a ropa, zapatos, video-formación, música o talleres.

Con el parón que ha supuesto la declaración del estado de alarma y la obligación de cancelar todos los eventos relacionados con este arte, José Crespo, CEO de la empresa, decidió poner en marcha esta iniciativa para no dejar de bailar en tiempos de confinamiento. De hecho, la start up sevillana Salsero nació para saber dónde bailar en cualquier lugar del mundo y la crisis del COVID-19 y no podía frenar sus ganas de dar a conocer el baile en todas partes del mundo.

La fecha elegida por Salsero para el lanzamiento de esta plataforma internacional (la primera escuela de este tipo nacida en España) ha sido el 29 de abril. El motivo de la elección de esta fecha es que se celebra el Día Mundial de la Danza, una efeméride instaurada desde 1982 por la UNESCO, coincidiendo con el nacimiento del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado como el creador del baile moderno.