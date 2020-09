Savannah, la raza de gato que podría pasar por una pantera

Desde el pasado fin de semana, la localidad granadina de Ventas de Huelva ha acaparado los titulares de todos los medios de comunicación nacionales tras asegurar un grupo de vecinos que habían visto una pantera negra por la zona.

📢📢📢📢📢📢 ALERTA📢📢📢📢📢📢 Atención vecinos de Ventas de Huelma, nos informan unos vecinos que en la tarde noche de ayer,... Publicado por Ayto Ventas de Huelma y Ácula en Sábado, 12 de septiembre de 2020

El revuelo generado por este descubrimiento, que tiene aterrorizados a los vecinos de la localidad granadina, parece que poco a poco se va desvaneciendo. Más aún, cuando un fotógrafo profesional se he trasladado expresamente a la zona para conocer más de este extraño aso de la ‘pantera de Granada’ y parece que se trata simplemente de un gato de enormes dimensiones. A falta de una confirmación oficial del Seprona, se trata de un gato Savannah.

Qué es el gato Savannah

Esta raza, cuyo primer ejemplar apareció en 1986, se trata de un exótico mestizaje del salvaje africano serval (que caza roedores y reptiles en el Serengeti) y un felino doméstico. Los gatos Savannah se hicieron populares entre los criadores a finales de la década de 1990 y fueron aceptados como una nueva raza registrada en 2001 por la TICA (The International Cat Association).

Al igual que su antepasado salvaje, el gato Savannah es un gato alto y delgado, con patas largas, orejas grandes y cuello largo. Su pelaje puede ser negro, atigrado con manchas marrones, atigrado con manchas de plata negra y humo negro con un patrón sólido o atigrado y tienen una esperanza de vida de entre 12 y 20 años. Es una raza sociable, cariñosa que se lleva bien con otras mascotas y niños mayores.

Según indican los expertos de The Spruce Pets, se trata de “un excelente compañero, es sociable con otras mascotas, muy inteligente y siempre está dispuesto a saludar a sus dueños con amistosos golpes en la cabeza. Les gustan muchas interacciones con sus humanos y pueden seguirte por la casa”.

Con la energía y la lealtad de un cachorro recién nacido y la independencia y la conciencia del mejor gato doméstico, el gato savannah aseguran que es una de las mejores mascotas del mundo.

No son una raza peligrosa por lo que explican los expertos, así que, si finalmente el felino que anda merodeando por tierras granadinas se trata de un gato Savannah, los habitantes de la zona no deberían tener miedo de cruzarse con él. Aunque, por si acaso, y mientras el Seprona no confirma de qué animal se trata, más vale andarse con cuidado por la zona.