Si eres universitario, mucho cuidado con este engaño sobre el pago de tu matrícula

En los últimos días, la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han detectado una campaña fraudulenta que utiliza la técnica de phishing, en la que se envían correos electrónicos suplantando a diferentes universidades de España.

En los mensajes se indica a los alumnos que tienen un pago pendiente de realizar por la tasa de su matrícula, la cual deben realizar mediante transferencia bancaria a un número de cuenta indicado y, posteriormente, enviar el comprobante de dicha transferencia a un correo electrónico que se les indica en el cuerpo de ese correo.

En los mensajes de estos correos electrónicos se puede apreciar cómo intentan dar una sensación de alarma al usuario que lo recibe, haciéndole creer que si no paga puede enfrentarse a una demanda, además de establecer una fecha límite de un solo día para la realización de ese pago. También se indica que se hizo anteriormente un recordatorio del pago pendiente de la tasa de la matrícula del alumno, y que, si no se liquida, se enviará el expediente al departamento de litigios.

Algunos de los asuntos que se han detectado en dichos correos son:

Universidad del País Vasco Matrícula Pago Pendiente

Universitat-de València Matrícula Pago Pendiente

Pago Pendiente De Matrícula

¿Cómo actuar si has recibido el correo?

Estafa a estudiantes universitarios / Guardia Civil

Si has recibido un correo electrónico con las características mencionadas, pero no has respondido a este, repórtalo al departamento de atención universitaria correspondiente para que haga difusión y el resto de alumnos estén al tanto del fraude para poder frenarlo. Una vez hecho esto, márcalo como spam y bórralo de tu bandeja de entrada.

En caso de que hayas proporcionado información personal o bancaria a través del formulario del sitio web fraudulento, debes contactar de inmediato con tu banco para informarles de la situación. De esta manera, podrán tomar las medidas necesarias para bloquear la transferencia.