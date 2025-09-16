TRENES
Solo un 5% resuelve esta operación sin equivocarse: (22² - 110) ÷ (8 + 4) × (15 - 5) + 6³

Resuelve mediante el método PEMDAS

Resuelve este problema de secundaria de manera automática

Representación de un problema complejo
Representación de un problema complejo / M.R.M/IA

Las matemáticas no son solo una asignatura: son una herramienta que usamos constantemente en la vida diaria. Calcular un descuento, repartir gastos o planificar un viaje son ejemplos de cómo los números están presentes en todo momento. Resolver operaciones no solo ayuda a aprobar en el colegio, también es un entrenamiento para el cerebro.

El reto que te propongo hoy se resuelve aplicando la regla PEMDAS, un método que indica el orden correcto de los cálculos.

El método PEMDAS

  • P: Paréntesis
  • E: Exponentes (potencias)
  • M y D: Multiplicación y división, de izquierda a derecha
  • A y S: Adición (sumas) y sustracción (restas), de izquierda a derecha

El reto principal

(22² - 110) ÷ (8 + 4) × (15 - 5) + 6³

  1. Potencias y paréntesis: 22² = 484 → 484 - 110 = 374.
  2. 8 + 4 = 12.
  3. 15 - 5 = 10.
  4. 6³ = 216.
  5. Expresión reducida: 374 ÷ 12 × 10 + 216.
  6. División: 374 ÷ 12 = 374/12 = 187/6.
  7. Multiplicación: (187/6) × 10 = 1870/6 = 935/3.
  8. Suma: 935/3 + 216 = 935/3 + 648/3 = 1583/3.

Resultado exacto: 1583/3 (aprox. 527,7).

Variante entera si quieres evitar fracción: (24² - 120) ÷ (6 + 6) × (15 - 5) + 6³ = 536.

Ejemplos para practicar

  1. (12² - 60) ÷ (9 - 3) × (8 - 2) + 5² → 106
  2. (10³ - 500) ÷ (20 - 10) + (9 - 4)² → 525
  3. (18² + 36) ÷ (6 + 3) × (7 - 2) - 4² → 98
  4. (16³ - 400) ÷ (12 - 6) + (5² - 10) → 667
  5. (25² - 200) ÷ (15 - 10) × (6 - 3) + 4³ → 391

Historia de las matemáticas

Desde los egipcios hasta la inteligencia artificial, las matemáticas han sido un pilar del conocimiento humano.

  • Los egipcios calculaban áreas y volúmenes para repartir tierras y levantar pirámides.
  • Los babilonios elaboraban tablas de multiplicar y divisiones.
  • Los griegos establecieron principios de geometría y aritmética.
  • En la India y el mundo árabe surgió el cero y el sistema decimal.
  • En Europa, durante el Renacimiento, se aplicaron al estudio del universo y de la física.

Hoy son la base de la tecnología, la economía y la ciencia.

Beneficios del cálculo mental

  • Mejora la memoria.
  • Incrementa la concentración.
  • Da agilidad para tomar decisiones.
  • Refuerza la confianza personal.
  • Mantiene la mente activa en cualquier edad.

Retos avanzados con soluciones

  1. ((20 ÷ 2) + 7²) × (14 - 10) - (9² ÷ 3)
  2. 20 ÷ 2 = 10
  3. 7² = 49 → 10 + 49 = 59
  4. 14 - 10 = 4 → 59 × 4 = 236
  5. 9² = 81 → 81 ÷ 3 = 27
  6. 236 - 27 = 209
  7. Resultado: 209
  8. (25³ - 1000) ÷ (20 - 15) + (10 - 6)²
  9. 25³ = 15625 → 15625 - 1000 = 14625
  10. 20 - 15 = 5 → 14625 ÷ 5 = 2925
  11. 10 - 6 = 4 → 4² = 16
  12. 2925 + 16 = 2941
  13. Resultado: 2941
  14. (30 - 10)² ÷ (12 - 4) + (7 × 2³)
  15. 30 - 10 = 20 → 20² = 400
  16. 12 - 4 = 8 → 400 ÷ 8 = 50
  17. 2³ = 8 → 7 × 8 = 56
  18. 50 + 56 = 106
  19. Resultado: 106
  20. (48 ÷ (5 + 1)) × (8² - 28) + 10³
  21. 5 + 1 = 6 → 48 ÷ 6 = 8
  22. 8² = 64 → 64 - 28 = 36
  23. 8 × 36 = 288
  24. 10³ = 1000
  25. 288 + 1000 = 1288
  26. Resultado: 1288
  27. ((15² - 45) ÷ (18 ÷ 3)) × (9 - 4) + 60
  28. 15² = 225 → 225 - 45 = 180
  29. 18 ÷ 3 = 6 → 180 ÷ 6 = 30
  30. 9 - 4 = 5 → 30 × 5 = 150
  31. 150 + 60 = 210
  32. Resultado: 210

Consejos para mejorar el cálculo mental

  1. Memoriza tablas y potencias pequeñas.
  2. Resuelve problemas paso a paso sin saltos.
  3. Usa fracciones para no cometer errores con decimales.
  4. Dedica unos minutos diarios a practicar.
  5. Convierte el cálculo en un juego de rapidez.

Las matemáticas son un entrenamiento mental que te ayuda en la escuela, el trabajo y la vida diaria. Resolver operaciones como estas es un desafío divertido y una forma eficaz de mantener la mente siempre activa.

