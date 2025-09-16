Solo un 5% resuelve esta operación sin equivocarse: (22² - 110) ÷ (8 + 4) × (15 - 5) + 6³

Las matemáticas no son solo una asignatura: son una herramienta que usamos constantemente en la vida diaria. Calcular un descuento, repartir gastos o planificar un viaje son ejemplos de cómo los números están presentes en todo momento. Resolver operaciones no solo ayuda a aprobar en el colegio, también es un entrenamiento para el cerebro.

El reto que te propongo hoy se resuelve aplicando la regla PEMDAS, un método que indica el orden correcto de los cálculos.

El método PEMDAS

P: Paréntesis

E: Exponentes (potencias)

M y D: Multiplicación y división, de izquierda a derecha

A y S: Adición (sumas) y sustracción (restas), de izquierda a derecha

El reto principal

(22² - 110) ÷ (8 + 4) × (15 - 5) + 6³

Potencias y paréntesis: 22² = 484 → 484 - 110 = 374. 8 + 4 = 12. 15 - 5 = 10. 6³ = 216. Expresión reducida: 374 ÷ 12 × 10 + 216. División: 374 ÷ 12 = 374/12 = 187/6. Multiplicación: (187/6) × 10 = 1870/6 = 935/3. Suma: 935/3 + 216 = 935/3 + 648/3 = 1583/3.

Resultado exacto: 1583/3 (aprox. 527,7).

Variante entera si quieres evitar fracción: (24² - 120) ÷ (6 + 6) × (15 - 5) + 6³ = 536.

Ejemplos para practicar

(12² - 60) ÷ (9 - 3) × (8 - 2) + 5² → 106 (10³ - 500) ÷ (20 - 10) + (9 - 4)² → 525 (18² + 36) ÷ (6 + 3) × (7 - 2) - 4² → 98 (16³ - 400) ÷ (12 - 6) + (5² - 10) → 667 (25² - 200) ÷ (15 - 10) × (6 - 3) + 4³ → 391

Historia de las matemáticas

Desde los egipcios hasta la inteligencia artificial, las matemáticas han sido un pilar del conocimiento humano.

Los egipcios calculaban áreas y volúmenes para repartir tierras y levantar pirámides.

Los babilonios elaboraban tablas de multiplicar y divisiones.

Los griegos establecieron principios de geometría y aritmética.

En la India y el mundo árabe surgió el cero y el sistema decimal.

En Europa, durante el Renacimiento, se aplicaron al estudio del universo y de la física.

Hoy son la base de la tecnología, la economía y la ciencia.

Beneficios del cálculo mental

Mejora la memoria.

Incrementa la concentración.

Da agilidad para tomar decisiones.

Refuerza la confianza personal.

Mantiene la mente activa en cualquier edad.

Retos avanzados con soluciones

((20 ÷ 2) + 7²) × (14 - 10) - (9² ÷ 3) 20 ÷ 2 = 10 7² = 49 → 10 + 49 = 59 14 - 10 = 4 → 59 × 4 = 236 9² = 81 → 81 ÷ 3 = 27 236 - 27 = 209 Resultado: 209 (25³ - 1000) ÷ (20 - 15) + (10 - 6)² 25³ = 15625 → 15625 - 1000 = 14625 20 - 15 = 5 → 14625 ÷ 5 = 2925 10 - 6 = 4 → 4² = 16 2925 + 16 = 2941 Resultado: 2941 (30 - 10)² ÷ (12 - 4) + (7 × 2³) 30 - 10 = 20 → 20² = 400 12 - 4 = 8 → 400 ÷ 8 = 50 2³ = 8 → 7 × 8 = 56 50 + 56 = 106 Resultado: 106 (48 ÷ (5 + 1)) × (8² - 28) + 10³ 5 + 1 = 6 → 48 ÷ 6 = 8 8² = 64 → 64 - 28 = 36 8 × 36 = 288 10³ = 1000 288 + 1000 = 1288 Resultado: 1288 ((15² - 45) ÷ (18 ÷ 3)) × (9 - 4) + 60 15² = 225 → 225 - 45 = 180 18 ÷ 3 = 6 → 180 ÷ 6 = 30 9 - 4 = 5 → 30 × 5 = 150 150 + 60 = 210 Resultado: 210

Consejos para mejorar el cálculo mental

Memoriza tablas y potencias pequeñas. Resuelve problemas paso a paso sin saltos. Usa fracciones para no cometer errores con decimales. Dedica unos minutos diarios a practicar. Convierte el cálculo en un juego de rapidez.

Las matemáticas son un entrenamiento mental que te ayuda en la escuela, el trabajo y la vida diaria. Resolver operaciones como estas es un desafío divertido y una forma eficaz de mantener la mente siempre activa.