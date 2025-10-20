ÚLTIMA HORA
Un hombre armado se atrinchera en una vivienda de Brenes
Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia
Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre

Estas son las joyas "de valor incalculable" que han sido robadas en el Museo del Louvre

El robo de un conjunto de joyas "de un valor patrimonial e histórico incalculable" en el Museo del Louvre este domingo por la mañana lo llevó a cabo en apenas siete minutos un comando de tres o cuatro ladrones "profesionales", pero que perdieron una parte del botín en su huida.

Llegaron por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y en un camión con un montacargas como los que se utilizan en las mudanzas que utilizaron para subir al primer piso y más en concreto a la galería Apolo, en la que entraron dos de ellos después de haber hecho una brecha en el cristal de una ventana con un disco de corte. Dos de ellos, los que subieron por el montacargas, iban vestidos como obreros con chalecos amarillos. Una vez en el interior de la galería fueron a las vitrinas de las joyas de la colección de Napoleón y de la corona francesa.

Pendientes de esmeralda de María Luisa
1/11 Pendientes de esmeralda de María Luisa / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia
2/11 Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Diadema la emperatriz Eugenia
3/11 Diadema la emperatriz Eugenia / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto
4/11 Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia
5/11 Collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870)
6/11 Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870) / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Broche relicario
7/11 Broche relicario / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870)
8/11 Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870) / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Broche relicario
9/11 Broche relicario / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Collar de esmeraldas y unos pendientes de la misma gema de la reina María Luisa
10/11 Collar de esmeraldas y unos pendientes de la misma gema de la reina María Luisa / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Broche de la emperatriz Eugenia
11/11 Broche de la emperatriz Eugenia / EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre

También te puede interesar

Lo último

stats