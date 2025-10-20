Estas son las joyas "de valor incalculable" que han sido robadas en el Museo del Louvre
El robo de un conjunto de joyas "de un valor patrimonial e histórico incalculable" en el Museo del Louvre este domingo por la mañana lo llevó a cabo en apenas siete minutos un comando de tres o cuatro ladrones "profesionales", pero que perdieron una parte del botín en su huida.
Llegaron por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y en un camión con un montacargas como los que se utilizan en las mudanzas que utilizaron para subir al primer piso y más en concreto a la galería Apolo, en la que entraron dos de ellos después de haber hecho una brecha en el cristal de una ventana con un disco de corte. Dos de ellos, los que subieron por el montacargas, iban vestidos como obreros con chalecos amarillos. Una vez en el interior de la galería fueron a las vitrinas de las joyas de la colección de Napoleón y de la corona francesa.
1/11Pendientes de esmeralda de María Luisa/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
2/11Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
3/11Diadema la emperatriz Eugenia/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
4/11Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
5/11Collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
6/11Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870)/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
7/11Broche relicario/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
8/11Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870)/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
9/11Broche relicario/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
10/11Collar de esmeraldas y unos pendientes de la misma gema de la reina María Luisa/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
11/11Broche de la emperatriz Eugenia/EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre