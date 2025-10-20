Estas son las joyas "de valor incalculable" que han sido robadas en el Museo del Louvre

El robo de un conjunto de joyas "de un valor patrimonial e histórico incalculable" en el Museo del Louvre este domingo por la mañana lo llevó a cabo en apenas siete minutos un comando de tres o cuatro ladrones "profesionales", pero que perdieron una parte del botín en su huida.

Llegaron por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y en un camión con un montacargas como los que se utilizan en las mudanzas que utilizaron para subir al primer piso y más en concreto a la galería Apolo, en la que entraron dos de ellos después de haber hecho una brecha en el cristal de una ventana con un disco de corte. Dos de ellos, los que subieron por el montacargas, iban vestidos como obreros con chalecos amarillos. Una vez en el interior de la galería fueron a las vitrinas de las joyas de la colección de Napoleón y de la corona francesa.