Estas son las zonas de España en las que Aemet activa un aviso especial por la llegada de la DANA ‘Alice’ a partir de este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial por la llegada de la DANA ‘Alice’, que dejará lluvias muy intensas y persistentes desde este miércoles 8 de octubre hasta, al menos, el domingo 12. El fenómeno afectará sobre todo al este de la península —con especial incidencia en el sur de Valencia, norte de Alicante y Baleares—, donde podrían registrarse chubascos torrenciales y tormentas eléctricas.

La agencia advierte de riesgo elevado de inundaciones repentinas en zonas bajas y cauces, así como problemas de tráfico y cortes de vías. El aire frío en altura y la humedad acumulada en superficie generarán una inestabilidad atmosférica prolongada, con precipitaciones intensas que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunos puntos.

Las lluvias comenzarán este miércoles 8 por la tarde en el interior de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, extendiéndose el jueves y viernes hacia Cataluña, Murcia, Andalucía oriental y Baleares. Durante el fin de semana, la inestabilidad se mantendrá en el Mediterráneo y zonas del interior, aunque con lluvias más irregulares.

La Aemet recomienda extremar las precauciones, evitar circular por carreteras secundarias o zonas inundables y seguir las actualizaciones meteorológicas, ya que la posición exacta de la DANA y su intensidad aún presentan incertidumbre.