La Aemet lo confirma: una vaguada fría iniciará un episodio de lluvias intensas en Andalucía oriental a partir del jueves

La entrada de un flujo húmedo de levante provocará un aumento de la inestabilidad en Andalucía este lunes 6 de octubre. En la vertiente mediterránea predominarán los cielos muy nubosos, con chubascos débiles ocasionales en Almería, el litoral malagueño y el Estrecho durante la primera mitad del día. Este cambio de tiempo irá acompañado de un notable descenso de las máximas, hasta los 27ºC en Almería o 25ºC en Málaga.

En cuanto al viento, se espera levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes de hasta 70 km/h. No se descartan asimismo intervalos fuertes en el litoral malagueño y la campiña de Cádiz. No obstante, este solo será el anticipio de un episodio de "lluvias intensas, persistentes y con tormentas" a partir del miércoles, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entretanto, en la vertiente atlántica predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas máximas en ascenso hasta los 33ºC en Sevilla o 31ºC en Huelva, valores algo más altos de lo normal para la época del año.

Martes 7: jornada de transición con subida de las temperaturas

El martes 7 de octubre será una jornada de transición, con tiempo anticiclónico y predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan intervalos de nubes matinales en la vertiente mediterránea, sin descartar lloviznas ocasionales de madrugada en el área del Estrecho. Las máximas repuntarán de forma acusada en el extremo oriental, hasta los 32ºC en Granada o 30ºC en Jaén.

Continuará soplando levante flojo a moderado, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y Cádiz, tendiendo a amainar a lo largo del día. Se mantiene el levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada.

Miércoles 8: aumenta la nubosidad de evolución

A partir del miércoles 8 por la tarde, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos aislados que podrán ir acompañados de tormenta. En paralelo se mantiene la nubosidad baja matinal en el Estrecho. Las temperaturas irán en descenso en la vertiente atlántica, con 25ºC en Cádiz o 30ºC en Huelva, mientras que aumentarán en la Costa del Sol.

Se esperan vientos flojos variables, tendiendo a poniente, con intervalos moderados en el golfo de Cádiz.

Jueves 9: chubascos en la mitad oriental a partir de la tarde

Desde el jueves 9 de octubre, una vaguada fría en altura generará una situación de inestabilidad, con predominio de cielos nubosos en la mitad oriental. Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormentas, con probabilidad de ser fuertes y persistentes e incluso localmente fuertes y con acumulados significativos, en un contexto de elevada incertidumbre todavía. Las temperaturas sufrirán un marcado descenso, con máximas de 28ºC en Sevilla o 29ºC en Granada.

Predominará viento de poniente en la vertiente atlántica, mientras que rolará a levante flojo a moderado en Alborán y el Estrecho.

Los primeros pronósticos apuntan a que esta inestabilidad en la vertiente mediterránea podría extenderse hasta la jornada del domingo 12 de octubre inclusive.