Las cabañuelas de Jorge Rey auguran un octubre cálido, pero lluvioso: "Una dana dejará fuertes tormentas en el Mediterráneo la segunda quincena"

El joven aficionado a la meteorología ofrece un pronóstico por semanas, basado en un método que combina la observación de la naturaleza con la consulta de los modelos convencionales

Borrascas en latitudes bajas amenazan al oeste peninsular el próximo puente del Pilar.
Borrascas en latitudes bajas amenazan al oeste peninsular el próximo puente del Pilar. / José Ángel García/@eltiempoconjr

Octubre ha comenzado con tiempo estable y temperaturas agradables en la mayor parte del país, aunque de acuerdo con las cabañuelas de Jorge Rey, esta situación tendría los días contados. A medida que avance el mes, podrían sucederse borrascas en latitudes bajas provenientes del Atlántico e incluso la formación de danas que volverán a dejar importantes tormentas en áreas del Mediterráneo.

Por lo pronto, este fin de semana continuará marcado por el buen tiempo y la ausencia generalizada de precipitaciones, con máximas por encima de los 30ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir. Solamente habrá una excepción: "En torno al sábado 4 de octubre se esperan lluvias en el Cantábrico", indica el joven aficionado a la meteorología, debido a la entrada de viento de norte que provocará un ambiente más fresco y húmedo.

La semana que viene, "en torno al 6 y 7 de octubre se suavizan un poco las temperaturas en toda España", puntualiza el burgalés. Este refrescamiento vendrá dado por la llegada de una fuerte borrasca a las islas Británicas que impulsará viento de norte hacia la península. Pero ¿qué tiempo hará durante el puente del Pilar?

12 de octubre: una borrasca traerá lluvia y 'calor' a la mitad oeste

Jorge Rey avanza un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del 9 al 10 de octubre, en vísperas de la Fiesta Nacional. "Los frentes atlánticos amenazan el extremo norte peninsular, pero con menos importancia", lo cual dejará precipitaciones de carácter débil.

Ahora bien, en torno al 11 y 13 de octubre, irrumpirán borrascas que traerán tormentas al oeste y sur peninsular, además de a Canarias. "En principio, el 12 de octubre se esperan buenas temperaturas e incluso calor, aupado por los vientos de componente sur", explica Rey. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, menos probables en el norte y el este de España.

No osbtante, el joven burgalés advierte que las previsiones de las cabañuelas no son exactas y pueden variar: "Lo anunciado para el 12, finalmente puede ocurrir el 13, pero no debería".

Segunda quincena: se espera una gota fría en el sur y el levante

Durante la segunda quincena, sobre el 16 y 17 de octubre, un nuevo frente afectará a las comunidades del noroeste y el Cantábrico. Este flujo húmedo procedente del Atlántico podría alimentar la formación de una dana. "Entre el 18 y 19 de octubre se forma una borrasca que hará repuntar las temperaturas y dejará tormentas en áreas del sur y el levante", detalla Jorge Rey, con precipitaciones que podrán dejar importantes acumulados en la vertiente mediterránea.

A partir del 20 de octubre, otro cambio en la tendencia provocará el regreso de borrascas en latitudes bajas que afectarán al oeste peninsular. En cambio, a finales de mes "todas las borrascas se irán a Reino Unido", lo que abrirá paso a las altas presiones y la estabilidad.

  • 4 de octubre: un frente traerá lluvias al Cantábrico
  • 6-7 de octubre: descenso generalizado de las temperaturas
  • 9-10 de octubre: precipitaciones débiles en el extremo norte
  • 11-13 de octubre: tormentas localmente intensas en el oeste
  • 16-17 de octubre: frente con lluvias en el norte
  • 18-19 de octubre: gota fría en el sur y el levante
  • 20 de octubre: nuevas borrascas en el oeste
  • finales de mes: vuelve el anticiclón

