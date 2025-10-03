Las cabañuelas de Jorge Rey auguran un octubre cálido, pero lluvioso: "Una dana dejará fuertes tormentas en el Mediterráneo la segunda quincena"
El joven aficionado a la meteorología ofrece un pronóstico por semanas, basado en un método que combina la observación de la naturaleza con la consulta de los modelos convencionales
Octubre ha comenzado con tiempo estable y temperaturas agradables en la mayor parte del país, aunque de acuerdo con las cabañuelas de Jorge Rey, esta situación tendría los días contados. A medida que avance el mes, podrían sucederse borrascas en latitudes bajas provenientes del Atlántico e incluso la formación de danas que volverán a dejar importantes tormentas en áreas del Mediterráneo.
Por lo pronto, este fin de semana continuará marcado por el buen tiempo y la ausencia generalizada de precipitaciones, con máximas por encima de los 30ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir. Solamente habrá una excepción: "En torno al sábado 4 de octubre se esperan lluvias en el Cantábrico", indica el joven aficionado a la meteorología, debido a la entrada de viento de norte que provocará un ambiente más fresco y húmedo.
La semana que viene, "en torno al 6 y 7 de octubre se suavizan un poco las temperaturas en toda España", puntualiza el burgalés. Este refrescamiento vendrá dado por la llegada de una fuerte borrasca a las islas Británicas que impulsará viento de norte hacia la península. Pero ¿qué tiempo hará durante el puente del Pilar?
12 de octubre: una borrasca traerá lluvia y 'calor' a la mitad oeste
Jorge Rey avanza un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del 9 al 10 de octubre, en vísperas de la Fiesta Nacional. "Los frentes atlánticos amenazan el extremo norte peninsular, pero con menos importancia", lo cual dejará precipitaciones de carácter débil.
Ahora bien, en torno al 11 y 13 de octubre, irrumpirán borrascas que traerán tormentas al oeste y sur peninsular, además de a Canarias. "En principio, el 12 de octubre se esperan buenas temperaturas e incluso calor, aupado por los vientos de componente sur", explica Rey. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, menos probables en el norte y el este de España.
No osbtante, el joven burgalés advierte que las previsiones de las cabañuelas no son exactas y pueden variar: "Lo anunciado para el 12, finalmente puede ocurrir el 13, pero no debería".
Segunda quincena: se espera una gota fría en el sur y el levante
Durante la segunda quincena, sobre el 16 y 17 de octubre, un nuevo frente afectará a las comunidades del noroeste y el Cantábrico. Este flujo húmedo procedente del Atlántico podría alimentar la formación de una dana. "Entre el 18 y 19 de octubre se forma una borrasca que hará repuntar las temperaturas y dejará tormentas en áreas del sur y el levante", detalla Jorge Rey, con precipitaciones que podrán dejar importantes acumulados en la vertiente mediterránea.
A partir del 20 de octubre, otro cambio en la tendencia provocará el regreso de borrascas en latitudes bajas que afectarán al oeste peninsular. En cambio, a finales de mes "todas las borrascas se irán a Reino Unido", lo que abrirá paso a las altas presiones y la estabilidad.
- 4 de octubre: un frente traerá lluvias al Cantábrico
- 6-7 de octubre: descenso generalizado de las temperaturas
- 9-10 de octubre: precipitaciones débiles en el extremo norte
- 11-13 de octubre: tormentas localmente intensas en el oeste
- 16-17 de octubre: frente con lluvias en el norte
- 18-19 de octubre: gota fría en el sur y el levante
- 20 de octubre: nuevas borrascas en el oeste
- finales de mes: vuelve el anticiclón
También te puede interesar
Lo último