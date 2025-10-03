Las cabañuelas de Jorge Rey auguran un octubre cálido, pero lluvioso: "Una dana dejará fuertes tormentas en el Mediterráneo la segunda quincena"

Octubre ha comenzado con tiempo estable y temperaturas agradables en la mayor parte del país, aunque de acuerdo con las cabañuelas de Jorge Rey, esta situación tendría los días contados. A medida que avance el mes, podrían sucederse borrascas en latitudes bajas provenientes del Atlántico e incluso la formación de danas que volverán a dejar importantes tormentas en áreas del Mediterráneo.

Por lo pronto, este fin de semana continuará marcado por el buen tiempo y la ausencia generalizada de precipitaciones, con máximas por encima de los 30ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir. Solamente habrá una excepción: "En torno al sábado 4 de octubre se esperan lluvias en el Cantábrico", indica el joven aficionado a la meteorología, debido a la entrada de viento de norte que provocará un ambiente más fresco y húmedo.

La semana que viene, "en torno al 6 y 7 de octubre se suavizan un poco las temperaturas en toda España", puntualiza el burgalés. Este refrescamiento vendrá dado por la llegada de una fuerte borrasca a las islas Británicas que impulsará viento de norte hacia la península. Pero ¿qué tiempo hará durante el puente del Pilar?

12 de octubre: una borrasca traerá lluvia y 'calor' a la mitad oeste

Jorge Rey avanza un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del 9 al 10 de octubre, en vísperas de la Fiesta Nacional. "Los frentes atlánticos amenazan el extremo norte peninsular, pero con menos importancia", lo cual dejará precipitaciones de carácter débil.

Ahora bien, en torno al 11 y 13 de octubre, irrumpirán borrascas que traerán tormentas al oeste y sur peninsular, además de a Canarias. "En principio, el 12 de octubre se esperan buenas temperaturas e incluso calor, aupado por los vientos de componente sur", explica Rey. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, menos probables en el norte y el este de España.

No osbtante, el joven burgalés advierte que las previsiones de las cabañuelas no son exactas y pueden variar: "Lo anunciado para el 12, finalmente puede ocurrir el 13, pero no debería".

Segunda quincena: se espera una gota fría en el sur y el levante

Durante la segunda quincena, sobre el 16 y 17 de octubre, un nuevo frente afectará a las comunidades del noroeste y el Cantábrico. Este flujo húmedo procedente del Atlántico podría alimentar la formación de una dana. "Entre el 18 y 19 de octubre se forma una borrasca que hará repuntar las temperaturas y dejará tormentas en áreas del sur y el levante", detalla Jorge Rey, con precipitaciones que podrán dejar importantes acumulados en la vertiente mediterránea.

A partir del 20 de octubre, otro cambio en la tendencia provocará el regreso de borrascas en latitudes bajas que afectarán al oeste peninsular. En cambio, a finales de mes "todas las borrascas se irán a Reino Unido", lo que abrirá paso a las altas presiones y la estabilidad.