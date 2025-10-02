Jorge Rey confirma la fecha de un nuevo cambio de tiempo: "Llegarán borrascas desde latitudes bajas que dejarán tormentas en el oeste"

Después del paso del ex-huracán Gabrielle, la primera borrasca de la temporada, las altas presiones se han instalado sobre España. Este "bloqueo anticlónico" es una excepción en el continente europeo, tal y como relata Jorge Rey en su último vídeo: "En Grecia se esperan importantes tormentas por una dana muy fuerte, así como en otros puntos de Reino Unido y el norte de Europa".

No obstante, el 'veroño' tendría los días contados. Los modelos ya advierten de un cambio de tendencia de cara a la próxima semana. "Llegarán borrascas desde latitudes bajas, que dejarán precipitaciones y tormentas en el oeste peninsular", advierte el joven aficionado a la meteorología. De este modo, se daría una situación similar a la del año pasado, con predominio del viento de sur, que mantendrán las temperaturas templadas.

Antes de que esto ocurra, los primeros días de octubre continuarán marcados por las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones, salvo contadas excepciones. "El sábado 4, la llegada de vientos de norte dejará ambiente fresco y húmedo en el Cantábrico", señala Rey. La inestabilidad podría extenderse a Baleares en la jornada del domingo 5, con lluvias que en cualquier caso serán de carácter débil.

En cuanto a las temperaturas, se esperan hasta 33ºC en Sevilla, 30ºC en Zaragoza o 28ºC en Valladolid este sábado, si bien la llegada de una fuerte borrasca a Reino Unido podría rozar el extremo norte peninsular y hacer descender los mercurios de forma notable este domingo.

Del bloqueo anticiclónico al fenómeno de El Niño

Las predicciones de Jorge Rey se basan en un método mixto que combina la consulta de los modelos meteorológicos convencionales con las tradicionales cabañuelas. Así, según detallaba el burgalés en un vídeo anterior, durante la semana del 6 de octubre se mantendrán las temperaturas agradables, aunque hacia el día 10 la inestabilidad iría en aumento, especialmente en la mitad oeste peninsular.

Las borrascas en torno al puente del Pilar dejarán así un ambiente húmedo e inestable, aunque con temperaturas ciertamente agradables. Según Rey, si bien hasta ahora se había mantenido un fenómeno neutro de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), sin anomalías en la temperatura del océano Pacífico, se observa una tendencia hacia el fenómeno de El Niño.

El calentamiento en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial dejará tiempo más calido gracias al viento de componente sur, pero con una situación de inestabilidad asociada a precipitaciones y tormentas. Se trata del fenómeno opuesto a La Niña y que, con una periodicidad entre tres y siete años, tiene importantes consecuencias en el clima global, si bien varían en función del hemisferio y de la época del año.

El tiempo para la segunda quincena de otubre

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que "no muestra una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones en la mayor parte del territorio" de cara a la semana del 13 de octubre. En cuanto a las temperaturas, "podrían estar en torno a sus valores normales o ligeramente por encima".

Sin embargo, las cabañuelas auguran la llegada hacia el 24 de octubre de nuevas borrascas que afectarán sobre todo a la mitad oeste peninsular.