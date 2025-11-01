Superluna del Castor 2025: cuándo es y cómo ver la luna llena más grande del año

Noviembre llega con la Luna como gran protagonista de su cielo nocturno. Así, en los primeros días del mes, seremos testigos de cómo nuestro satélite natural alcanzará el plenilunio de una manera imponente. Será la más grande y luminosa de todo el año, conocida además por dos nombres ligados a la tradición agrícola y de los pueblos indígenas de norteamérica: Luna del Cazador y Luna del Castor, respectivamente.

Tendremos entonces la oportunidad de disfrutar de un verdadero espectáculo celestial, en el que la luz lunar abre el camino de la noche como no lo ha hecho en los últimos doce meses. Si la nubosidad y la contaminación lumínica lo permiten, merecerá la pena mirar al cielo y dejarse llevar por los misterios del Universo.

¿Cuándo es la Superluna del Castor?

Este acontecimiento del calendario astronómico, tendrá lugar en la tarde-noche del 5 de noviembre de 2025. "Una 'superluna' ocurre cuando la Luna llena coincide con el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, un punto conocido como perigeo", explica el portal de la NASA. Eso es lo que podremos presenciar entonces; algo que, si bien ocurre de manera recurrente, no es lo más habitual.

"Suele ocurrir varias veces al año, aunque depende del año", añade el espacio meteorológico de Eltiempo.es. Por ejemplo, "en 2025 se han registrado hasta cinco superlunas, la gran mayoría de ellas en el último trimestre del año, en los meses de octubre, noviembre y diciembre". De acuerdo con los cálculos del Instituto Geográfico Nacional, en esta ocasión, alcanzará su plenitud a las 14:19 horas de la tarde.

Ahora, con el horario de invierno, anochece en torno a las 18:20 horas. De manera que, a partir de ese momento, podremos apreciarla con todo su esplendor. Sin duda, es un fenómeno único para dar la bienvenida al penúltimo mes del año.

¿Cómo ver la superluna de noviembre?

Lo ideal para disfrutar de toda su belleza es encontrar "espacios con buena visibilidad al este al atardecer y al oeste al amanecer, sin contaminación lumínica", explica Eltiempo.es. Será en esos momentos cuando parezca todavía más grande, debido a la comparativa con los elementos del paisaje, como árboles, edificios o infraestructuras. Además, es aconsejable estar pendiente de las previsiones meteorológicas para comprobar si el cielo estará lo suficientemente despejado.

La Superluna de noviembre es uno de esos espectáculos visuales que no pasan desapercibidos para los amantes de la astronomía. Como decíamos, es conocida como la Luna del Castor en honor a los nativos americanos que preparaban estos animales para la llegada del invierno. No obstante, en 2025 la tradición marca otra denominación: será la Luna del Cazador porque es la primera luna llena tras la llamada Luna de la Cosecha.