¿Cuál es la temperatura máxima a la que debería trabajar una persona en el exterior?

Aunque la llegada del verano y de las olas de calor que se suceden en España suelen ser para muchos sinónimo de vacaciones, la vida no para y el trabajo tampoco. Es, por tanto, una época especialmente delicada para aquellos que trabajan en el exterior y que, al estar expuestos a las altas temperaturas, pueden ver su salud afectada. Por esto, el regreso de los meses estivales está siempre acompañado de una pregunta concreta: ¿hay una temperatura máxima permitida para los trabajos en exterior?

Su respuesta es no. No hay una limitación de temperaturas recogida en el Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Es decir, no hay una temperatura máxima establecida por ley.

El empresario es el responsable

Aunque no haya un límite máximo establecido para los trabajadores en exteriores, se debe tener en cuenta que las altas temperaturas afectan a su salud y seguridad. El calor extremo aumenta hasta un 9% las posibilidades de accidente laboral, además de que deben tenerse en cuenta los riesgos que suponen sufrir golpes de calor al trabajar expuesto a las altas temperaturas, que puede llegar a provocar la muerte del trabajador en un 25% de los casos.

Aquí es donde entra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que sitúa al empresario como el responsable de la evaluación de los riesgos y de tomar las medidas necesarias para asegurar el bienestar de sus trabajadores ante estas condiciones climáticas adversas para su salud. Se puede pedir que se realice una evaluación, en la que se deberán tener en cuenta las peores condiciones a las que pueden enfrentarse los trabajadores (tanto en condiciones meteorológicas como en actividades a realizar bajo las mismas).

Una vez finalizada la evaluación el empresario deberá usar los resultados de la misma para poder establecer una serie de medidas que garanticen la seguridad de sus empleados en esas condiciones. Estas pueden ser diversas, por ejemplo: reducción de los trabajos según la temperatura y el nivel de exigencia física, protocolos de prevención y actuación en caso de haber algún problema, pausas y lugares acondicionados para descansar de las altas temperaturas, entre otras.