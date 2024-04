Un terremoto de 4,8 en Nueva Jersey se siente en toda la ciudad de Nueva York

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió los estados de Nueva York y Nueva Jersey este viernes, según el centro geológico de Estados Unidos (USGS).

La agencia informó de un temblor con una magnitud preliminar de 4,8, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.

El temblor, que duró varios segundos, pudo sentirse en toda la Gran Manzana, desde Brooklyn hasta el Bronx o Manhattan, según pudo comprobar EFE y numerosos internautas en las redes sociales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en la red social X (antes Twitter) que el terremoto "sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York".

"Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos a lo largo del día", añadió Hochul.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dijo a EFE que, hasta ahora, no se han registrado "mayores incidentes", y que las autoridades siguen "monitorizando" la ciudad.

Por su parte, el equipo de la Alcaldía de Nueva York indicó en la misma red social de que por el momento no disponen de ningún informe de daños y que están evaluando la situación.

